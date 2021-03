CNA debate remuneração de CBIOS para o produtor

O diretor da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba, Sérgio Martins, foi reconduzido, nesta quinta-feira (11), ao cargo de conselheiro do Instituto Federal da Paraíba (IFPB). Martins já ocupava a função em mandato anterior e foi eleito como representante da categoria patronal, ao todo são 46 membros titulares.

O mandato é para o biênio 2021/2022 e o Consuper conta com representantes dos docentes e discentes da instituição, além das categorias patronal e trabalhadora. A solenidade de posse foi virtual e contou com a participação do Reitor da instituição, Nicácio Lopes e do secretário de estado da educação, ciência e tecnologia, Cláudio Furtado.

Sérgio Martins, que é diretor-secretário adjunto da Faepa, explicou que o Conselho é o órgão deliberativo máximo do IFPB. Ele destacou a satisfação em fazer parte do órgão, numa instituição que já tem 111 anos de existência, desde escola técnica, depois como Cefet e agora como Instituto. Falou ainda sobre o trabalho que pretende desempenhar no conselho.

“Como representante da classe patronal, nós teremos um olhar amplo sobre as necessidades do mercado de trabalho no âmbito técnico-educacional,. para os setores da agropecuária, da indústria e do comércio . A partir desse contexto, nosso papel é de refletir como o Instituto poderá atuar dentro da sua expertise educacional e de formação em relação as demandas dos segmentos produtivos”, refletiu Sérgio Martins.

Perfil

Sérgio Ricardo Gouveia Martins é diretor-secretário adjunto da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa) e também superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB), desde 2013. Ele é formado em História e Direito pelo Centro Universitário de João Pessoa (Unipê), com Pós-graduação em Direito do Trabalho pela Escola de Superior da Magistratura do Trabalho (ESMAT-13) e em Direito e Gestão dos Serviços Sociais Autônomos pelo Instituto Brasiliense de Direito Público (IDP).

