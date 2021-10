CNA debate temas da COP26 em live da agência estado

Alunos do curso Negócio Certo Rural em Barra de Santana-PB

Cento e cinquenta produtores rurais de cinco municípios paraibanos estão sendo beneficiados com o curso do programa Negócio Certo Rural (NCR), oferecido pelo Senar Paraíba. A capacitação tem foco no empreendedorismo, orienta as famílias rurais sobre gestão dos seus negócios e conta com apoio do Sebrae.

Os agricultores e criadores beneficiados são das cidades de Gurjão, Caraúbas, Santo André, Barra de Santana e Parari, todas na região do Cariri paraibano, área de atuação do programa Agronordeste do Mapa e Sistema CNA. Até o fim do ano, a meta é capacitar 240 produtores, ao todo.

Para o assessor de projetos e convênios do Senar, Pablo Araújo, o NCR contribui para que o produtor rural desenvolva a percepção de que deve tratar sua propriedade como uma empresa. “O Negócio Certo Rural é uma oportunidade única para os produtores rurais potencializem o crescimento de sua propriedade por meio da gestão estratégica”, afirmou.

Aula do NCR em Parari-PB

A metodologia do NCR, estabelece o seguinte percurso a cada aula: no primeiro encontro é realizado o diagnóstico da propriedade rural; em seguida é feita identificação ideias de negócio; no terceiro, os alunos fazem uma descrição da ideia, no qual também realizada a consultoria avaliação do negócio.

O quarto encontro é destinado a verificar a viabilidade da proposta; por fim, na quinta aula, é tratada da organização e administração do negócio, finalizando com uma consultoria na propriedade. No final do curso, o produtor monta seu próprio plano de gestão baseado nas necessidades de sua propriedade.

Para realizar a inscrição no programa, o produtor precisa comparecer no Sindicato dos Produtores Rurais da cidade em que ele deseja e solicitar o formulário de inscrição. O programa oferece certificação com carga horária de 48h para os participantes, sendo 42h de conteúdo teórico, 2h de acompanhamento individual em sala e 4h de acompanhamento por propriedade.

