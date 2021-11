CNA debate utilização da Cédula de Produto Verde pelos produtores rurais

A Semana Seed Innovation, promovida pelo Instituto AgriHub (de 9/11 a 12/11), foi marcada pela interação entre nove Agtechs, apresentação de Picth, visitas técnicas nos municípios de Rondonópolis e Campo Verde (TMG, Aprosmat, Fundação MT e Agro-Sol Sementes) e muito networking entre os participantes e produtores.

A iniciativa tem o objetivo de alcançar o máximo de soluções para os desafios da agricultura. A ideia é incentivar o desenvolvimento de produtos e serviços com inovações que contribuam para o aprimoramento da cadeia produtiva de sementes em seus diferentes elos.

No encerramento, as startups Agricef, Grandeo, LLK Engenharia, MasterPlanti, SBR Prime, Spatia Ag, Sydy, Toblue e Trucker do Agro tiveram a oportunidade de se apresentar para algumas das mantenedoras do programa, como a Bayer e a Amaggi, além de convidados externos do Sindacool, Unicamp, Embrapa Agricultura Digital, UFMT, IFMT, Bom Futuro e Ima, o que rendeu novas conexões e oportunidades de negócio.

“A iniciativa do AgriHub em proporcionar o contato direto com o campo, com a necessidade do produtor e de toda a cadeia de maneira geral foi muito importante. Somos da tecnologia e precisamos ver a aplicabilidade do que estamos desenvolvendo. São oportunidades como essa que trazem para nós insigthts para que a gente melhore as soluções e, principalmente, para que consigamos atender as necessidades dos produtores, que no fim são os consumidores finais da tecnologia que desenvolvemos”, disse Adrian Toledo Procopiou, CEO da Sydy.

Para o diretor de Operações da Agricef, Efraim Albrecht, em função das oportunidades proporcionadas pelo Instituto AgriHub, a startup está entrando para o digital do Seed Innovation. “A proposta do AgriHub é interessante, e de maneira geral já temos alguns pulverizadores em parcelas experimentais e outros produtos voltados para estações experimentais de empresas que trabalham com insumos agrícolas. Acreditamos que podemos adaptar nossas soluções para os problemas identificados pelo AgriHub através do Seed Innovation”, pontuou Albrecht.

A proposta da Agricef para o Sedd Innovation, de acordo Efraim Albrecht, é entender as demandas dos agricultores, identificá-las e conseguir desenvolver soluções customizadas, específicas para os produtores. “A partir do programa Seed Innovation estamos identificando que a produção de sementes tem valor muito agregado. Realmente é esse trabalho com a semente que vai propiciar toda a entrega final aos agricultores”, apontou Albert.

Na avaliação do Nicholas Marshell, da Trucker do Agro, a experiência dos primeiros contatos na prática com o programa foi bastante produtiva. “Tivemos o privilégio de conhecer todo o ciclo produtivo da semente, desde o laboratório que está desenvolvendo melhoramento genético, distribuição de sementes, estudos e pesquisas de pragas, como também uma Unidade de Beneficiamento de Sementes (UBS), entre outros processos que vimos durante as visitas técnicas em campo. Foi fantástica nossa experiencia aqui e pretendemos ao longo de 2022 continuar esse trabalho em parceria com o AgriHub”, avaliou Nicolas.

O Instituto AgriHub faz parte do Sistema Famato. Para mais informações sobre os trabalhos do instituto e o que aconteceu na semana, acesse também o blog do AgriHub: https://agrihub.com.br/