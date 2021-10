CNA defende prorrogação do prazo para mudanças nos leilões de biodiesel

Brasília (08/10/2021) – A rodada de negócios virtual do Projeto Agro.BR com foco no mercado do Reino Unido, realizada no fim de setembro e início de outubro, contou com mais de 40 reuniões, entre 20 empreendedores rurais e 16 compradores britânicos.

Os encontros foram organizados pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil).

Segundo o assessor de Relações Internacionais da CNA, Rafael Gratão, as reuniões, dedicadas à aproximação de fornecedores brasileiros de produtos diversos e potenciais compradores do Reino Unido, mostra a importância comercial deste mercado.

“Boa parte dos alimentos consumidos pelo Reino Unido ainda vem da União Europeia. Contudo, em 2022, com a possibilidade de implementação de barreiras aos produtos de outros países da Europa em decorrência do Brexit e natural interesse inglês em diversificar fornecedores, deverá haver cada vez mais espaço para atuação competitiva dos exportadores brasileiros”.

A rodada de negócios foi voltada para alimentos e bebidas de setores diversos com destaque a frutas e derivados, mel e derivados, nozes, castanhas e similares, especiarias, erva-mate, produtos tipicamente brasileiros ou que tenham diferenciais em certificações internacionais, incluindo orgânicos ou aqueles com características voltadas para a sustentabilidade ambiental e ou responsabilidade social.

Agro.BR – O projeto é um convênio entre a CNA e Apex-Brasil voltado para a internacionalização do agro brasileiro. A iniciativa auxilia empresários do setor, viabilizando negócios internacionais para aumentar a presença de pequenos e médios produtores no comércio exterior. Saiba mais.

A Apex-Brasil elaborou um estudo de mercado sobre as oportunidades de o Brasil aumentar as exportações de frutas ao Reino Unido, em razão do Brexit e do aumento de hábitos alimentares saudáveis dos britânicos. Veja aqui.

