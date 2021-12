CNA discute desafios para a cadeira produtiva do leite

Fortalecimento Institucional Produtores rurais participam de Assembleia na Aprosoja-MT Em pauta, a criação de núcleo, Campanha Alimente uma Vida e a aprovação do orçamento 2022

Cerca de 200 produtores rurais da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT) participaram das Assembleias Geral e Extraordinária nesta quinta-feira (09.12), na sede da entidade em Cuiabá, nesta quinta-feira (09.12). Na abertura do encontro o presidente da Aprosoja-MT, Fernando Cadore, agradeceu a presença dos associados e falou da importância dessa reunião para a aprovação do orçamento de 2022 e a deliberação de pautas de grande relevância para o próximo ano.

Por unanimidade os associados votaram pela aprovação das contas da instituição referentes aos custos da Aprosoja, núcleos, Fortalecimento Institucional, Sustentabilidade, Política Agrícola e Logística e Defesa Agrícola.

Ainda na Assembleia foi aprovada a criação de núcleo em Nova Maringá, que atendeu todos os requisitos para a elevação. “É com grande alegria e satisfação que recebemos a aprovação por parte da Aprosoja-MT a criação de núcleo em nosso município, temos várias prioridades, e uma delas é a pavimentação asfáltica que dá acesso à cidade”, declarou o presidente do Sindicato Rural de Nova Marilândia, Alexandre Pizzolato.

Presidente Fernando Cadore também falou sobre o andamento da Campanha Alimente uma Vida, em parceria com Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Agradeceu a colaboração dos associados e comunicou que a Campanha será concluída no final de janeiro de 2022.

A produtora rural Daila Delai, de Paranatinga, proprietária da Fazenda Jatobá, apresentou o projeto escolar, criando em 2019, que atende 180 crianças, com objetivo de mostrar a rotina do homem do campo, além de incentivar as crianças a saberem sobre a importância do agro. Temos que plantar a semente, para que no futuro elas possam ter conhecimento sobre a cultura da soja e do milhou até mesmo, quem sabe no futuro serem gestores de fazendas”, salientou Daila.

O produtor rural de Tangará da Serra, Rui Wolfart, parabenizou a diretoria da Aprosoja-MT pelo primeiro ano de gestão. “Quero salientar a autonomia da entidade em administrar o Centro Tecnológico Parecis (CETCNO), bem como, os projetos e programas desenvolvidos neste período”, declarou Wolfart.

Presidente da Aprosoja, Fernando Cadore, agradeceu a presença de todos os associados e falou da importância desse momento para entidade. “Hoje tivemos dia de muito trabalho com pautas importantes inerentes ao setor. E pelo processo democrático, os produtores rurais aprovaram o orçamento de 2022 da entidade. Prezamos pela transparência para que nossa entidade continue sendo referência entre as instituições e também ouvindo as reivindicações da base”, enfatizou Cadore.