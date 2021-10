CNA discute distribuição dos créditos de descarbonização

Brasília (14/10/2021) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) no Brasil encerraram, na quinta (14), a série de lives da campanha “Frutas e Hortaliças – Por que comer mais?”.

O último debate online, com o tema “De onde vem as frutas e hortaliças no Brasil”, foi conduzido pela assessora técnica da CNA, Letícia Fonseca, que apresentou dados sobre o setor de hortifrúti no país.

“O Brasil é o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas exporta menos de 3% da produção. Ou seja, das 40 bilhões de toneladas produzidas, apenas cerca de 0,9 bilhões são exportados. Os dados demonstram a disponibilidade destes produtos e a possibilidade de aumentar o consumo no país e no mundo”.

Letícia destacou que a produção nacional de hortaliças tem crescido devido ao desenvolvimento de tecnologias e sistemas de plantio mais eficientes, seja por meio de técnicas mais simples (como manejo integrado de pragas) ou mais rebuscadas (como uso de drones para manejo de pragas, adubação e irrigação).

Em sua fala, o presidente da Comissão Nacional de Hortaliças e Flores da CNA, Manoel Oliveira, afirmou que o aumento do consumo de hortaliças e frutas depende de alguns fatores, como acessibilidade, regularidade e diversidade de produtos.

“Somos um país continental, que nos permite ter um maior leque de produtos disponíveis. Tradicionalmente as regiões Sul e Sudeste, onde há maior concentração na produção de hortaliças, a população tem maiores hábitos de consumir esses alimentos”.

Manoel também citou alguns desafios do setor de frutas e hortaliças, como a logística de distribuição dos produtos e a modernização dos Centrais de Abastecimento (Ceasa). “As Ceasas têm importante papel na distribuição desses alimentos, mas é necessário um processo de modernização para garantir a disponibilidade, regularidade e redução da perda dos produtos”.

Durante a live, o pesquisador da Embrapa Semiárido e coordenador dos Observatórios do Mercado de Manga e de Uva, João Ricardo, afirmou que o Vale do São Francisco é fundamental para a produção de frutas no Nordeste, principalmente para manga e uva, em Juazeiro (BA) e Petrolina (PE).

“A região Nordeste é grande responsável pelo abastecimento de frutas do país. No Vale do São Francisco temos sol o ano inteiro e muita tecnologia que viabiliza a produção, inclusive que permite o uso eficiente de água para irrigação, um insumo fundamental na produção. Além disso, a fruticultura promoveu o desenvolvimento socioeconômico da região, com a geração e manutenção de empregos. A continuidade na produção gera competitividade ao setor de frutas”.

De acordo com João, os produtores do Vale têm investido em tecnologia de ponta para produzir as frutas. “Já existem packing houses robotizadas para facilitar o transporte e carregamento das frutas. Algumas propriedades também têm apostado no implante de sensores nos pés de mangueiras, por exemplo, para medir a necessidade de água do caule. Com isso, é possível fazer a irrigação localizada, reduzindo assim, o uso da água”.

Por fim, o pesquisador do Centro de Inteligência em Gestão e Mercados da Universidade de Lavras (CIM/UFLA), Matheus Mangia, apresentou uma análise dos custos de produção, preços, rentabilidade e os cenários financeiros da banana, laranja, mamão, cacau, abacate e limão.

Mangia também trouxe informações que podem ser usadas em outros casos, orientando quais os indicadores e algumas das possíveis análises econômicas que podem ser feitas sobre os custos de produção. Os dados fazem parte do Projeto Campo Futuro, realizado em parceria entre o Sistema CNA/Senar, o CIM/UFLA e outras entidades.

