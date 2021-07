CNA discute melhorias no seguro rural para o arroz

Brasília (16/07/2021) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) participou, na sexta (16), do Monitor do Seguro Rural direcionado à cadeia produtiva do arroz.

A iniciativa é do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e visa identificar e propor melhorias nos serviços de seguro para mais de 60 atividades agropecuárias.

O evento teve três blocos, com a participação de produtores rurais, cooperativas, associações, seguradoras, resseguradoras e instituições financeiras para discutir as condições gerais de contratação e do produto, análise de serviços e necessidade de inovações.

O presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Ricardo Arioli, afirmou que a cultura do arroz é estratégica para o País.

“Apenas 18,4% da área plantada de arroz é segurada. É importante adaptar os produtos ofertados do seguro nas realidades do produtor, para que esse percentual aumente. O Departamento de Gestão de Riscos do Mapa está fazendo um ótimo trabalho para aperfeiçoar esse instrumento”.

Ricardo Ariolli, presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA.

Fabrício Camargo de Lima, do Mapa, afirmou que o número de apólices contratadas de seguro na cultura de arroz passou de 2.118 em 2019 para 4.832 em 2020, cobrindo 307,3 mil hectares.

“A subvenção ao Prêmio do Seguro Rural para o arroz dobrou de 7 milhões em 2019 para 14 milhões em 2020, com percentuais que variaram de 20% a 30% e 11 seguradoras atuaram na cultura.”

Segundo ele, no plano trienal do seguro rural 2022/2024, o percentual de subvenção do arroz passará para 40% com limite anual de R$ 60 mil.

Durante o debate, instituições como Mapfre e BB Seguros exemplificaram algumas opções de contratação para o produtor como seguro de riscos nomeados (granizo). Além disso, os participantes destacaram a importância de melhores técnicas de manejo para que os produtores possam ter opções de contratação cada vez mais customizadas.

“A reunião foi muito produtiva. Estamos caminhando muito bem para incentivar mais produtores a aderirem ao seguro rural para terem cada vez mais segurança na atividade. A CNA está aberta para participar de outras discussões como essa”, ressaltou Ariolli.

