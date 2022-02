CNA discute projeto de lei sobre Política Nacional de Infraestrutura Hídrica

Fortalecimento Institucional Aprosoja-MT abre negociações para exportação de 5 milhões de toneladas de milho O anunciou foi feito hoje (18.02), em reunião com representantes do ministério da Agricultura do Irã, que mostrou intenção de compra em troca de fertilizantes

18/02/2022

O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso (Aprosoja-MT), Fernando Cadore, diretor Administrativo, Nathan Belusso e o diretor Executivo Wellington Andrade, em reunião em Teerã, no Irã, com os principais produtores de fertilizantes do país e com secretários Adjuntos do Ministério da Agricultura Iraniano, abriram negociação para exportação de 5 milhões de toneladas de milho para este país. Em contrapartida, o Irã se compromete a fornecer o equivalente em fertilizantes. Com isso, abre-se oportunidade para um novo modelo de negócio de comércio direto entre Irã e produtores de Mato Grosso.

Para o presidente da Aprosoja-MT, Fernando Cadore, é necessário diminuir a burocracia e assim facilitar o comércio direto de fertilizantes e de grãos. “A venda direta dos produtores de fertilizantes do Irã para os produtores brasileiros e vice-versa em relação à exportação será de grande benefício para os dois lados, tendo em vista mais agilidade e melhores negociações”, disse.

Os diretores acompanham a comitiva da Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Teresa Cristina, em viagem ao Irã. Na oportunidade a ministra salientou a importância de aumentar as relações comerciais internacionais com o agro brasileiro. “Estamos diante de uma oportunidade ímpar para ampliar ainda mais esse nosso comércio agrícola. De um lado, contamos com a eficácia da produtividade brasileira para continuar a contribuir com a segurança alimentar iraniana”, afirmou.

A agenda no Irã, continua nesta sexta-feira (18.02) e sábado (19.02), com previsão de encontros com empresários e representantes do governo local. Depois, a comitiva da Aprosoja-MT segue para Dubai em visita à Expo 2020, juntamente com a comitiva do governador do estado, Mauro Mendes.