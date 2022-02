CNA discute propostas para o registro de cultivares, sementes e mudas

Cepea, 1º/2/2022 – Na comparação com os meses de janeiro de anos anteriores, o volume de etanol hidratado negociado pelas usinas de São Paulo no primeiro mês de 2022 é o mais baixo desde 2002, segundo dados do Cepea – quantidade ainda menor tinha sido registrada pelo Cepea em novembro de 2021. Em relação a dezembro de 2021, o volume negociado em janeiro foi 17% inferior. A sequência de negócios pontuais tem caracterizado o mercado de etanol em toda a região Centro-Sul do Brasil – um volume pequeno de combustível tem sido absorvido pelas distribuidoras no mercado spot, com contratos extras de abastecimento para o período de entressafra. Incertezas quanto ao consumo de etanol – devido à nova variante do coronavírus, ômicron – e a desvantagem do preço do hidratado frente ao da gasolina C nas bombas justificam a baixa liquidez. Nas bombas do estado de São Paulo, a relação de preços entre o etanol hidratado e a gasolina C segue favorecendo o combustível fóssil – em janeiro, a relação foi de 76,3%, contra 78,1% em dezembro/21. A média do preço da gasolina foi de R$ 6,354/litro, e a do hidratado, de R$ 4,847/litro, segundo dados da Agência Nacional do Petróleo (ANP). Fonte: Cepea (www.cepea.esalq.usp.br)