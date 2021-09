CNA divulga ações para incentivar o consumo de pulses no país

Brasília (08/09/2021) – O espírito de solidariedade do projeto Agro Fraterno mobiliza pessoas e instituições de norte a sul do Brasil para ajudar famílias impactadas pela pandemia.

Em um balanço parcial até o início de setembro, o site do Agro Fraterno registrava as doações de 217,8 toneladas de alimentos, mais de 64,9 mil cestas de alimentos, além de doações em dinheiro, em mais de cem cidades de 18 estados e no Distrito Federal.

O Agro Fraterno é um movimento apoiado pela ministra Tereza Cristina (Agricultura) e liderado pelo Sistema CNA/Senar, pela Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e pelas entidades do Instituto Pensar Agro (Ipa).

Para participar do Agro Fraterno é simples. Produtores rurais, cooperativas, entidades, empresas, associações e sindicatos rurais podem doar alimentos, cestas ou dinheiro diretamente para as instituições ou pessoas carentes e depois registrar a ação no site http://www.agrofraterno.com.br/

Cestas de alimentos ajudam a saciar a fome de famílias impactadas pela pandemia

As ações tiveram início em junho com a doação de 5 mil cestas de alimentos pelo Sistema CNA/Senar à população de cinco municípios do entorno de Brasília.

Desde então, as ações do Agro Fraterno já alcançaram famílias carentes e instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social no Amapá, Acre, Amazonas, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Paraná, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Sergipe e São Paulo, além do Distrito Federal.

Confira abaixo algumas doações registradas

Doações no Rio Grande do Norte

Uma das doações do Senar/RN chegou ao município de Barcelona por meio de 150 cestas de alimentos entregues com o apoio do sindicato de produtores rurais.

Doação de alimentos na Bahia

Na Bahia, o Sistema Faeb/Senar-BA começou a doação de 400 toneladas de alimentos para ajudar mais de 27 mil famílias da zona rural do estado.

Lar de idosos em Goiás recebeu a ajuda do Agro Fraterno

As comissões de jovens lideranças do agro de Goiás também estão engajadas na ação. Um dos exemplos é o grupo Faeg Jovem de Guapó que doou 60 quilos de alimentos ao lar de idosos do município.

Doações do Sindiveg alcançaram nove estados

O Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindiveg) registrou a doação de 2.244 cestas de alimentos em nove estados.

Doação de cestas de alimentos no Espírito Santo

Em uma das doações do Senar/ES foram entregues 46 cestas básicas para as famílias do distrito de Floresta do Sul, no município de Pedro Canário.

Aliementos chegam às comunidades ribeirinhas do Amazonas

No Amazonas, a comunidade de agricultores da ilha do Baixio, localizada no município de Iranduba receberam do Sistema Faea/Senar-AM 169 cestas de alimentos que chegaram via barco.

Vários municípios de Santa Catarina já foram beneficiados

A corrente solidária do Agro Fraterno também beneficia famílias carentes de Santa Catarina. Em uma das ações, o Senar/SC doou 1.258 cestas de alimentos à população carente de Abelardo Luz/SC.

A Cooperativa Agropecuária e Industrial (Cotrijal), em Não-Me-Toque (RS), registrou a doação de 19.499 quilos de alimentos na região.

Associação Goiana de Suinocultores doou alimentos para famílias de estudantes de Goiânia e de Aparecida de Goiânia

Já a Associação Goiana de Suinocultores entregou mais 1,7 tonelada de carne de suína para 560 famílias de estudantes carentes.

