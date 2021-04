CNA e Comissão de Agricultura da Câmara debatem prioridades para o agro

“Levar conhecimento, capacitação, é fundamental para se criar uma consciência permanente e evitar as consequências das queimadas, preservando a saúde, segurança, meio ambiente e a economia de Mato Grosso do Sul”. A afirmação é do diretor-tesoureiro do Sistema Famasul, Marcelo Bertoni, durante o lançamento da 9ª Campanha de Prevenção e Combate a Incêndios, realizada pela Reflore/MS e parceiros por meio de live, nesta quinta-feira (08).

“Destacamos aqui o papel do produtor rural. Ele é o primeiro a chegar ao foco do incêndio; é quem geralmente toma as providências iniciais e comunica o evento às entidades responsáveis, preparadas para atuação. Sabendo da necessidade desse olhar para o campo, a Famasul e o Senar/MS levam capacitação constante aos trabalhadores rurais e profissionais que atuam no setor”, complementou Bertoni.

O presidente da Reflore/MS, Moacir Reis, ressaltou a importância das parcerias para o sucesso da campanha no estado e para mitigar os impactos das queimadas. “O momento atual não nos permitiu fazer ações físicas de panfletagem, por exemplo, mas a iniciativa ganhou novo formato, mantendo o mesmo intuito de outras edições. Não tivemos perdas humanas, mas a nossa preocupação com a questão ambiental e social é contínua. Criamos relacionamento e mostramos a importância do assunto em todos os segmentos”.

Durante a live, o secretário da Semagro, Jaime Verruck, falou da alocação de recursos e do apoio do governo para reforçar as estruturas no estado. “Para que haja uma resposta mais rápida e próxima das áreas mais atingidas foram criadas bases de informação nos municípios de Ribas do Rio Pardo e Água Clara. Em breve será lançada a campanha ‘Pantanal Sem Chamas’ com trabalho direcionado ao bioma. Também estamos atuando intensamente junto à Famasul e os Sindicatos Rurais, considerando que o produtor é o primeiro a comunicar e agilizar as ações de combate”, disse.

A 9ª edição da Campanha tem como tema ‘Fogo Zero’ soma esforços com diferentes instituições parceiras para capacitar e levar informações à sociedade sobre as perdas e os danos provocados pelos focos.

Participaram do evento o comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar de MS, coronel Hugo Djan; coordenador estadual da Defesa Civil, tenente coronel Fábio Catarinelli, e o analista ambiental do Ibama, Alexandre Pereira.

De acordo com o Ibama, em 2020, MS registrou 12.080 focos de incêndio, aumento de de 8% em relação a 2019, quando foram registrados 11.653 focos. Na Costa Leste, onde o setor de base florestal está fortemente presente, ano passado foram registrados 1.050 focos de incêndios.

A live na íntegra está disponível aqui.