CNA e Embrapii assinam acordo para fomentar pesquisa e inovação no agro

Brasília (04/05/2021) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), por meio do Instituto CNA, assinou um termo de cooperação técnica com a Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (Embrapii) para desenvolver projetos e pesquisas para fomentar a inovação das empresas agroindustriais do país.

Com o acordo, que terá vigência de três anos, as entidades vão promover ações e realizar estudos em favor do aumento da tecnologia aplicada às empresas agroindustriais e empresas nascentes de base tecnológica (startups).

“Por meio dessa parceria esperamos reunir competências e concentrar esforços no atendimento das necessidades do produtor rural do futuro”, afirmou o coordenador de Inteligência de Dados da CNA, Diego Humberto de Oliveira.

Segundo ele, com a identificação dos principais desafios desses produtores, será possível proporcionar novas capacitações e indicar tecnologias que contribuirão para o aumento da competitividade da agropecuária nos próximos anos.

