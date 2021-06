CNA e os Ministérios do Desenvolvimento Regional e da Agricultura promovem evento ‘Irrigar é Alimentar’

Brasília (11/06/2021) – O Sistema CNA/Senar e os Ministérios do Desenvolvimento Regional (MDR) e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) promovem, no dia 15 de junho, o evento ‘Irrigar é Alimentar’ para debater ações que fortaleçam iniciativas voltadas à agricultura irrigada e ao desenvolvimento sustentável da produção de alimentos.

O setor produtivo quer tornar a data, 15 de junho, o Dia Nacional da Agricultura Irrigada, para dar maior visibilidade à importância da agricultura irrigada brasileira e criar oportunidades de debate com a sociedade sobre segurança alimentar, econômica e ambiental do Brasil.

O evento terá a participação do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), João Martins, da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, e do presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), deputado Sérgio Souza.

Serão dois painéis com os temas: agricultura irrigada como vetor para a segurança alimentar, econômica e ambiental do Brasil, com a participação do ex-ministro da Agricultura, Alysson Paolinelli, indicado ao Prêmio Nobel da Paz, e representantes da Agência Nacional de Águas (ANA) e do Mapa, e os desafios da agricultura irrigada, com a presença de parlamentares.

Além do debate, as entidades do setor vão lançar a Rede Nacional de Irrigantes (RNAI), que será apresentada pelo pesquisador da Embrapa, Lineu Neiva Rodrigues.

O Ministério do Desenvolvimento Regional é o responsável pela condução da Política Nacional de Irrigação, prevista na Lei 12.787, de 11 de Janeiro de 2013.

O evento será transmitido, a partir das 9h, pela página Agro pelo Brasil: www.agropelobrasil.com.br e pelo canal do Sistema CNA/Senar no Youtube:

Serviço:

O que: evento Irrigar é alimentar

Quando: 15 de junho, a partir das 9h

Onde: Agro Pelo Brasil – www.agropelobrasil.com.br e https://www.youtube.com/channe…

