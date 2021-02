CNA e Superintendências de Desenvolvimento Regional debatem alternativas para conter crise do setor lácteo

Investindo no desenvolvimento da pecuária de corte nacional, o Grupo Origem Premium mantém as melhores práticas para um bom planejamento e uma gestão eficiente que resulte em produtividade, qualidade, no sucesso do negócio e de seus parceiros comerciais.

Bovinos da Raça Araguaia possuem características de eficiência produtiva e qualidade de carcaça “Premium” que vão de encontro à demanda do consumidor mais exigente. A afirmativa é baseada, em análises técnico-científicas, realizada de forma independente pelos técnicos do iBeef, a partir do abate, avaliação de carcaças e análises laboratoriais da carne, em parceria com a Universidade Federal de Rondonópolis (UFR) e Universidade Estadual Paulista (UNESP) de Botucatu-SP, com o suporte do professor Arthur Chardulo. Em base dos dados observados o Araguaia, também apresenta atributos positivos para o cruzamento industrial com a raça Nelore, ressalta o médico veterinário, especialista em ciência da carne, professor Ângelo Polizel.

“As F1 permaneceram superiores estatisticamente para peso vivo final, ganho total e médio diário, peso de carcaça quente, claramente pelo efeito da heterose, lastreando o potencial da Raça Araguaia para os programas de cruzamentos terminais com Nelore. Apesar da diferença numérica de 1,4 ponto percentual no rendimento de carcaça quente (F1( Nelore x Araguaia) 55,4% / Araguaia (pura) 56,8%), não foi confirmada essa diferença em base estatística. De forma geral, foi observada similaridade entre os grupamentos genéticos, colaborando para o uso do Araguaia em cruzamentos com entrega de carcaças sem diferença para a linha progenitora”, afirma.

A avaliação genética apontou que com relação ao rendimento de carcaça as respostas foram de 56%. Os animais terminados em semi-confinamento apresentaram ótimo crescimento na fase pré-terminação, e composição desejável de gordura, bom ganho de peso e ótimos acabamentos de carcaça.

“Obtivemos um rendimento de carcaça muito bom, esse rendimento faz relação ao peso do animal vivo ao peso de carcaça, portanto, o que o animal pesou vivo, corresponde a 56.4% de carcaça. O percentual de gordura intramuscular da carne foi de 1,3% de gordura e os valores da Força de Cisalhamento, que calcula a maciez da carne, foram consideravelmente baixos, contribuindo para a garantia da entrega de uma carne com baixo teor de gordura (low fat), macia e sustentável ao mercado”, destaca o Pesquisador.

Animais Araguaia puros ou seu cruzamento com a raça Nelore apresentam alta composição de musculatura nas carcaças e possuem grande eficiência alimentar (transformação do alimento em peso de carcaça) o que têm animado os criadores.

O somatório desses fatores é a produção de carcaças de distintas características qualitativas e quantitativas da raça, destaca o criador Raul Almeida.

“Estes parâmetros contribuem diretamente para a eficiência econômica da engorda e no peso final da carcaça que reflete em melhor remuneração ao produtor. Outro ponto a se destacar é que o animal possui ossatura fina, esta característica reflete em ganhos também para a indústria, pois aumenta o rendimento de desossa das carcaças”, reforça Almeida.

Como observado, a Raça Araguaia apresenta elevados índices zootécnicos, econômicos e também na qualidade da carne, resultado condicionado tanto ao componente genético quanto ao manejo alinhados aos princípios de bem-estar animal, preservação do meio ambiente e emprego de ferramentas que modernizam a produção, ressalta o sócio-diretor da Origem Premium, Alexander Estermann.

“O grupo Origem Premium, oferece ao mercado consumidor, carne uma macia, saborosa, saudável (baixo teor de gordura) e sustentável, aliado a tudo isso no rótulo da embalagem é possível o consumidor ter acesso via QR CODE a informações relevantes da fazenda onde a carne foi produzida. A ‘originação” com um formato único de cada embalagem faz parte dos pilares da ORIGEM PREMIUM”.

Os pecuaristas interessados em conhecer e participar do Programa de Produção Origem Premium, basta acessar o site (www.origempremium.com.br) e se cadastrar.