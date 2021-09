CNA entrega ao governo posicionamento do agro para COP 26

Brasília (30/09/2021) – A CNA promove, na terça (5), o workshop “COP 26 – Agropecuária brasileira no Acordo de Paris”. No evento será entregue ao governo o posicionamento dos produtores rurais a ser levado à Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, marcada para ocorrer no final de outubro e início de novembro em Glasgow, na Escócia.

O evento virtual terá a participação do presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, João Martins, do ministro do Meio Ambiente, Joaquim Álvaro Pereira Leite, do ministro em exercício da Agricultura, Marcos Montes, e do chefe da Área de Mudança do Clima do Itamaraty, André Maciel.

O presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea) e da Comissão Nacional de Meio Ambiente da CNA, Muni Lourenço, também estará presente.

O evento terá um momento para discutir o panorama da agropecuária brasileira no novo acordo climático, com a presença do sócio-diretor da Agroícone, Rodrigo Lima, do pesquisador da Embrapa, Gustavo Mozzer, e do coordenador de Sustentabilidade da CNA, Nelson Ananias.

A transmissão acontecerá pelo portal Agro pelo Brasil a partir das 9h.

Serviço:

O que: “COP 26: Agropecuária brasileira no Acordo de Paris”

Quando: 05 de outubro

Onde: www.agropelobrasil.com.br/even…

