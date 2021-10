CNA Jovem anuncia vencedores da quarta edição

Os dez grupos, formados por jovens de todas as regiões brasileiras, apresentaram as soluções que foram construídas ao longo da jornada para os sete desafios prioritários do agro, com foco nas áreas institucional, sindical, político-partidária, educacional e empresarial.

O CNA Jovem é um programa de desenvolvimento de novas lideranças do Sistema CNA/Senar para estimular esse público a desenvolver habilidades e competências empreendedoras e inovadoras.

Na abertura do encontro, a coordenadora nacional do programa, Fernanda Nonato, deu as boas-vindas aos participantes e agradeceu a mobilização das federações estaduais, regionais do Senar e sindicatos rurais para o sucesso da iniciativa. “Todo o Sistema acredita no projeto e sabe da importância”.

Já a diretora de Educação Profissional e Promoção Social do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Janete Almeida, afirmou que apesar do encerramento da 4ª edição do programa, realizada 100% online, a busca pela liderança, aprimoramento e aprendizado não pode parar. “Agora os jovens têm uma bagagem maior de conhecimento e amigos que levarão para a vida”.

Os superintendentes do Senar Mato Grosso, Francisco Castro, e do Senar Bahia, Carine Magalhães, parabenizaram os finalistas e destacaram a importância da liderança jovem no agro brasileiro.

Avaliação – As soluções inovadoras dos dez grupos foram avaliadas por uma comissão técnica composta pela diretora de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar, Andréa Barbosa, pelo coordenador de Inovação do Sistema CNA/Senar, Matheus Ferreira, pelo diretor de Tecnologia e Inovação do Senar, André Sanches, e o diretor executivo do Agrihub, Otávio Celidonio.

O grupo vencedor e os três jovens que se destacaram pelo perfil de liderança ao longo da jornada serão anunciados na tarde de domingo (3). A premiação será revelada durante o anúncio.

Programação – Além das apresentações, a programação de sábado contou com a atividade “Missão CNA Jovem”. Durante alguns minutos, foi simulada uma falha com o som e a coordenação passou a condução aos jovens. Nesse momento, algumas missões apareceram na tela e as jovens lideranças tiveram que mostrar capacidade de organização, iniciativa e proatividade para cumpri-las. O objetivo foi provocar reflexões sobre os ganhos e aprendizados individuais durante o programa.

“O que acontece no passado interfere no nosso presente e o presente influencia o futuro. E se o agro do futuro é o que construímos hoje, então não tenho dúvidas de que o CNA Jovem pode mudar o setor no país e o mundo”, afirmou o consultor em inovação Gino Terentim.

A jovem Brenda Costa Silva do Mato Grosso do Sul contou que ficou muito feliz em ver todos os jovens seguindo as orientações das missões com naturalidade, mesmo estando sozinhos. “O sentimento é de que aprendemos. Vamos levar os aprendizados de liderança para a vida”.

“Teve muita organização, o que deu uma sensação de tranquilidade. Conforme as situações apareciam, os líderes iam surgindo”, disse a jovem Julia Piveta, de São Paulo.

Ilustração feita pela facilitadora gráfica Ana Palu com as principais ideias do agro do futuro

Liderança empreendedora – O jovem que passa pelo CNA Jovem tem oportunidade de participar de atividades e de discussões de grande relevância. Desde a primeira edição, em 2014, aproximadamente 5 mil jovens já participaram de alguma etapa do programa.

A 4ª edição, que iniciou em agosto de 2020, registrou 3.742 jovens inscritos com idade de 22 a 30 anos. Em 2021, os 80 jovens que foram classificados nas oficinas iniciais receberam 300 horas de atividades, mentorias e conteúdos totalmente digitais.

Conheça os dez grupos e suas áreas:

Amenan Mîî – Sindical

EducaAgro – Educacional

MobilizeS – Sindical

Sintonia – Político

ELO 8 – Institucional

Mão Dupla Cidad&Agro – Institucional

SuperAGRO – Empresarial

G.A.P. Geração Agro Política – Político

JAÉ Jovens Agro Empresariais – Empresarial

AgroConhecimento – Educacional

Assessoria de Comunicação CNA

Telefone: (61) 2109-1419

flickr.com/photos/canaldoprodutor

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil

youtube.com/agrofortebrasilforte