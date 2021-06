CNA Jovem encerra segundo encontro com maratona de conhecimento sobre liderança, comunicação e criatividade

Brasília (20/06/2021) – O segundo encontro nacional do programa CNA Jovem encerrou no domingo (20) com uma maratona de conhecimento sobre liderança empreendedora e dinâmicas para refinar as ideias em busca de soluções inovadoras para os desafios do agro.

Time da comissão de organização do CNA Jovem

O programa de desenvolvimento de novas lideranças do Sistema CNA/Senar incentiva os participantes a propor inovações para desafios complexos e desenvolver habilidades e competências para uma liderança empreendedora.

A palestra sobre como lidar com o cansaço emocional na pandemia iniciou a programação e contou com a participação das consultoras do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Karen Kroll e Thayanne Lima. Elas compartilharam dicas para a preservação da saúde mental nesse momento de crise gerada pelo coronavírus.

Em seguida, as lições de inovação foram compartilhadas pelo escritor e empreendedor, Mauricio Benvenutti, que foi sócio da XP Investimentos e hoje é sócio da plataforma de educação StartSe.

O programa CNA Jovem presenteará os participantes com o recém-lançado livro “Desobedeça”, de autoria de Benvenutti.

Ele refletiu sobre propósitos de vida, competências sociais e o futuro do trabalho. “Nessa fase, vocês estão com muita energia, por isso aproveitem para construir suas marcas para impactar centenas de milhares de pessoas. A gente precisa dessa capacidade de execução para fazer cada vez mais não só pelo nosso país e pelo mundo”.

As palavras de Benvenutti energizaram os jovens. “Foram lições de aprendizado pessoal e profissional”, revelou Bruna Sthéphane.

Marcelo Hoffmeister já conhecia o autor e aproveitou para dizer como o conteúdo já o ajudou. “O livro Incansáveis me fez mudar de rumo em 2019. Em 2020, veio a pandemia e a StartSe e o CNA Jovem mudaram novamente a minha vida. Obrigado por todo o conhecimento”.

Banca de crianças conheceu as ideias dos jovens

Em uma atividade lúdica surpresa, os jovens apresentaram as soluções a um grupo de crianças de 10 a 13 anos. “São pessoas influentes, tomadoras de decisão que terão um grande impacto no agro do futuro”, explicou o consultor do CNA Jovem, Gino Terentim.

Ao se deparar com as crianças, os jovens tiveram que adequar a linguagem para explicar ideias e conceitos, como bioinsumos, e criar conexão com o público. Para a jovem Olivian Júlia Souza o exercício foi válido. “É necessário ter o objetivo e a ideia alinhada ao propósito a ponto de divulgar para públicos diversos”.

Mairon Figueiredo

“É importante ter a ideia clara em nossa mente para passar para outra pessoa. No entanto, mais difícil do que isso é simplificá-la ao ponto de uma criança entender. Quando a gente sabe o perfil do público é possível utilizar recursos para facilitar a compreensão”, analisou Mairon Figueiredo.

Entre as atividades de integração, os jovens participaram de dinâmicas sobre curiosidades e expressões regionais e ainda deixaram e mensagens em um mural digital.

Na parte da tarde, os 80 participantes do CNA Jovem se dedicaram ao refinamento das soluções inovadoras para os desafios prioritários do agro brasileiro. Com o auxílio dos mentores, eles partiram para debater a utilização das soluções por parte dos beneficiários e o que precisam realizar para executar os experimentos.

Próximo passos – O terceiro encontro nacional do programa, de um total de quatro, está previsto para ocorrer os dias 15 e 16 de agosto. Até lá, os jovens seguem com as atividades remotas e sessões de mentoria semanais.

Assessoria de Comunicação CNA

Telefone: (61) 2109-1419

flickr.com/photos/canaldoprodutor

twitter.com/SistemaCNA

facebook.com/SistemaCNA

instagram.com/SistemaCNA

facebook.com/SENARBrasil

youtube.com/agrofortebrasilforte