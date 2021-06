CNA Jovem: palestras preparam talentos mineiros para próximos desafios

Três dias de encontros virtuais com um conteúdo multidisciplinar e construído em conjunto com os seis representantes de Minas no Programa CNA Jovem 2020/2021 mostraram que, no que depender de Camila Oliveira, Hugo Leite, Laerte Neto, Mairon Figueiredo, Nayara Gonçalves e Thomaz Coelho, o futuro do agro é brilhante. Com palestras sobre aspectos técnicos e comportamentais ministradas por gestores do Sistema FAEMG/SENAR/INAES, os jovens agregaram mais conhecimento para serem bem-sucedidos nesta segunda fase do desafio.

A programação foi organizada pela Gerência de Formação Profissional e Promoção Social do Sistema FAEMG e conduzida pela gerente Liziana Rodrigues e as analistas Michelle Camila Ferreira e Marília Saraiva – que também é a coordenadora estadual do CNA Jovem. “Tudo foi pensado com muito carinho e cuidado para os nossos jovens, que são o nosso orgulho e tem projetos muito bons para o agronegócio. Estamos na torcida por todos eles, queremos ver os mineiros na final”, disse Marília. “Independentemente da classificação final, em outubro, para nós, todos já são vencedores. Foi um encontro muito bem sucedido e já temos inclusive várias ideias para um próximo encontro”, ressaltou Liziana.

Cenários do sistema sindical e do agronegócio

No primeiro dia, os participantes tiveram palestras sobre a história e organização do Sistema FAEMG com o presidente Roberto Simões e um panorama geral do agro com o superintendente técnico Altino Rodrigues, e o papel do SENAR MINAS na capacitação rural com o superintendente do SENAR, Christiano Nascif. Uma mesa redonda com bate papo com os gestores de várias gerências da casa fechou essas atividades.

“Somos uma das federações mais tradicionais e atuantes do Brasil, reunindo o maior número de sindicatos rurais no país, e o nosso SENAR é o maior do país, conforme dados públicos da CNA. Nossa missão é ajudar no aprimoramento constante dos Sindicatos Rurais para que eles possam atender cada vez melhor os seus filiados. Vocês podem se orgulhar do nosso Sistema, que procura melhorar constantemente para atender aos produtores e incluir aqueles que ainda estão à margem dessa cadeia. Vocês ainda vão nos ajudar muito nesse novo salto rumo à tecnologia que estamos dando, quer seja em suas propriedades, quer seja irradiando conhecimento para outras pessoas” – Roberto Simões, presidente do Sistema FAEMG

“Minas Gerais possui mais de 600 mil propriedades rurais e 12% da nossa população está trabalhando no agronegócio. A diversificação de produtos é uma característica forte do nosso estado, e o que nos protege das crises em setores específicos, pois o desempenho de um produto compensa o outro. A FAEMG tem comissões técnicas que representam vários desses setores e discutem profundamente as questões de cada uma para defender diariamente os interesses dos produtores. O produtor precisa conhecer isso melhor, muitos ainda não entendem tudo que uma representação forte pode fazer por ele” – Altino Rodrigues, superintendente técnico da FAEMG

“O Sistema FAEMG acredita no potencial do jovem como protagonista do agro e tem uma preocupação muito forte com eles, seja com sua formação profissional, seja como cidadão atante nos sindicatos e cooperativas. Atuamos desde a fase escolar, com a Promoção Social, até o final, com pessoas de cerca de 30 anos. Além da capacitação, esses jovens trabalham conosco, pois grande parte dos nossos instrutores e técnicos também são jovens. De 2019 a 2021, o SENAR MINAS fez 2.057 eventos voltados para jovens, capacitando 64 mil pessoas. São vocês que darão continuidade a tudo isso, é a ligação do conhecimento dos jovens com a experiência dos mais velhos que leva à sabedoria que vai manter o agro no topo. É preciso, ainda, criar condições para que a juventude permaneça no campo, porque o que vai segurar o jovem no meio rural é ter tecnologia e condições financeiras de se manter com a atividade de forma moderna e sustentável” – Christiano Nascif, superintendente do SENAR MINAS

Inovação e desenvolvimento pessoal para além da capacidade técnica

Os dias seguintes do encontro foram voltados a palestras e debates sobre inovação e sobre desenvolvimento comportamental. Os analistas técnicos Luiz Felipe Xavier, da Gerência de Formação Profissional e Promoção Social do Sistema FAEMG, e Flávio Amaral, do Instituto Antônio Ernesto de Salvo – INAES, falaram sobre ações inovadoras no agro, oportunidades e tendências. Já a gerente de Recursos Humanos Sinaria Sousa abordou as habilidades dos profissionais do futuro e, encerrando, a analista da Gerência Pedagógica, Cristiane Trigueiro, conversou com os jovens sobre como trabalhar a comunicação não violenta.

“O profissional do futuro vai precisar ter a habilidade de aprender, desaprender e reaprender. Quem não conseguir ser resiliente e flexível, ter uma configuração mental de crescimento vai sofrer muito. Ainda não existem nas cadeiras acadêmicas disciplinas de relacionamento pessoal, mas são elas que o mercado vem cobrando. As máquinas ainda não ouvem, não tem empatia, não tem capacidade de diversidade e inclusão e precisamos lidar com pessoas, precisamos de pessoas diferentes interagindo para ter inovação. Essas são as competências que fazem a diferença hoje em dia. Buscarmos ser mais humanos a partir das soft skills, tomar decisões em meio a esse momento tão caótico que vivemos” – Sinaria Sousa, gerente de RH do Sistema FAEMG

“A tecnologia está contida dentro do universo da inovação. A inovação não está diretamente ligada a uma grande produção ou a um grande investimento financeiro, mas sim a fazer algo diferente, mudar alguma coisa. Sensores, ambientes controlados, softwares de gestão, agricultura vertical, machine learning, são ferramentas que já estão funcionando no agro. Foi pensando nesse novo mundo que o Sistema FAEMG criou o Novo Agro 4.0, que é um conjunto de ações dentro da esfera da inovação em prol do desenvolvimento do agronegócio. A iniciativa se conecta a Novo Agro Ventures, que é uma forma de dar suporte a startups para que elas se desenvolvam de forma saudável por meio de um conjunto de investidores” – Flávio Amaral, analista de inovação do INAES

“No fundo, a agricultura de precisão é sobre gestão, onde a gente procura extrair o máximo de cada centímetro da propriedade para saber cada passo que você pode dar. Você precisa ter um embasamento técnico para aplicar toda a tecnologia, pois, por trás dos algoritmos e computadores estão seres humanos. Não adianta delegar tudo ao computador, porque quem faz a calibragem do computador, quem cria os algoritmos, somos nós. É uma missão nossa, técnicos, fazer essa transição entre as tecnologias dos nossos avós e as que estão chegando. Vocês são diferenciados e precisamos muito de vocês” – Luiz Felipe Xavier, analista técnico da Gerência de Formação Profissional e Promoção Social

“Falar bonito, não se posicionar, ‘engolir sapo’ não é comunicação não violenta (CNV). Comunicação não violenta é conexão. Uma conexão honesta e transparente com que você está se relacionando. Se você quer trabalhar CNV, você precisa saber se conectar com o outro. E qual é a importância da CNV e da escuta ativa, da empatia, para os líderes? Se você não está aberto a ouvir suas equipes, como vai motivá-los? Tudo isso está ligado à conexão. Vocês, como líderes, inspirarão outras pessoas, e conectar-se com o outro é fundamental nesse processo. O trabalho com a comunicação não violenta é muito um trabalho para dentro de si” – Cristiane Trigueiro, analista da Gerência Pedagógica