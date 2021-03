CNA lança Prêmio Pecuária Saudável

Brasília (09/03/2021) – Os principais resultados do Projeto Biomas serão apresentados amanhã, quarta (10), durante evento virtual promovido pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). No mesmo dia será lançado o Projeto PRAVALER.

Participam do encontro os presidentes da CNA, João Martins, e da Embrapa, Celso Luiz Moretti, a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, além de autoridades, produtores, pesquisadores, técnicos e parceiros.

O Projeto Biomas foi criado em 2010 para viabilizar, aos produtores, soluções para a proteção, a recuperação e o uso econômico e sustentável de propriedades rurais nos seis biomas brasileiros (Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampa, Amazônia e Pantanal).

O Biomas proporcionou aos produtores diversos resultados a curto, longo e médio prazo. Um deles é o Projeto PRAVALER, iniciativa que vai levar ao campo as pesquisas desenvolvidas pelo Biomas e outros conhecimentos e mostrar ao produtor, na prática, como agregar sustentabilidade à produção.

Durante o evento também haverá o lançamento da iniciativa piloto do projeto PRAVALER no município de Boca do Acre (AM). Na ocasião, assinam um Acordo de Cooperação Técnica a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Amazonas (Faea), a Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), o Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam), o Instituto de Desenvolvimento Agropecuária do Estado do Amazonas (Idam) e a Prefeitura de Boca do Acre.

O evento será gratuito e não precisa de inscrição. Acesse: http://agropelobrasil.com.br

Serviço

Resultados do Projeto Biomas e lançamento do PRAVALER

Data: 10 de março

Horário: A partir das 10h

Onde: http://agropelobrasil.com.br/

