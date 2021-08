CNA levanta custos de produção da agropecuária em oito estados

Brasília (06/08/2021) – O Comitê Técnico do Conselho Deliberativo da Política do Café (CDPC) aprovou a destinação de uma reserva de R$ 1,3 bilhão, em recursos do Fundo de Defesa da Economia Cafeeira (Funcafé), para ajudar produtores afetados pelas geadas das últimas semanas. A decisão ocorreu em reunião emergencial, nesta sexta (6).

Segundo o presidente da Comissão Nacional do Café da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Breno Mesquita, o recurso surge em um momento providencial e atende a uma demanda imediata do setor. “Utilizar os recursos do Funcafé para essa finalidade é uma forma de garantir a sustentabilidade de toda a cadeia produtiva”, afirmou.

A ideia é criar uma linha de financiamento para os cafeicultores. As condições, prazos, taxas, carência e o período de reembolso ainda serão definidos. Os parâmetros seguirão informações técnicas a serem obtidas em um levantamento de campo, que se encontra em andamento.

A proposta do Comitê Técnico do CDPC seguirá para análise do Conselho Deliberativo de Política do Café (CDPC) e, se aprovada, segue para votação pelo Conselho Monetário Nacional (CMN), que deve se reunir no dia 26 desse mês.

