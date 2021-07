CNA levanta custos de produção de cana, café e piscicultura

Com a meta de fazer 10 mil treinamentos em 2022, o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural de Mato Grosso (Senar-MT), os Sindicatos Rurais e os produtores trabalham no planejamento dos treinamentos que vão acontecer no próximo ano. Ainda é tempo de solicitar as ações educacionais.

Este é o momento do produtor rural entrar em contato com o Sindicato Rural de seu município para saber quais são as ofertas e também solicitar os cursos que achar necessário para capacitar seus colaboradores em 2022. “É hora de pensar, conversar com os vizinhos e com os produtores rurais de sua região para juntos decidirem o que será necessário para manter o time atualizado no próximo ano”, destaca o superintendente do Senar-MT, Francisco Olavo Pugliesi de Castro mais conhecido como Chico da Paulicéia.

Após conversarem com os parceiros, cada Sindicatos Rurais terá seu planejamento com números diferenciados de solicitações. Cada um dos 93 Sindicatos Rurais de Mato Grosso encaminhará esta lista para a instituição para que tudo seja devidamente planejado para o próximo ano.

O QUE O SENAR-MT OFERECE – É importante destacar que o Senar-MT tem quatro frentes de trabalho: Formação Profissional Rural (FPS), Promoção Social (PS), Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) e Educação Formal. Em seus 28 anos de atuação, realizou mais de 55 mil eventos e atendeu 1.133.710 pessoas. Ao todo são 350 cursos disponíveis e 309 instrutores. Destes, pelo menos, 30 atuam especificamente na área de máquinas e implementos.

O Senar-MT tem dois Centros de Treinamentos (CTs), um localizado em Sorriso e outro em Campo Novo do Parecis. A ideia é colocar em funcionamento mais sete. São espaço equipados com salas de aula, alojamento, refeitórios, galpões para aulas práticas com máquinas e equipamentos agrícolas, oficina e vários outros ambientes adequados para todos os tipos de treinamentos ofertados pelo Senar-MT.

Há ainda 43 Núcleos Avançados de Capacitação (NACs). Estes ambientes são construídos ou adequados junto aos Sindicatos Rurais. Com duas salas de aulas, banheiros e uma cozinha industrial também são bastante utilizados para cursos com aulas práticas. Os NACs têm infraestrutura para a realização cursos voltado para a transformação de alimentos, mas é adequado para todo tipo de capacitação ofertada pela instituição.

EDUCAÇÃO FORMAL – A Faculdade da CNA oferece Gestão de Recursos Humanos; Gestão Ambiental; Gestão em Agronegócio e Tecnologia em Processos Gerenciais. A duração varia entre dois e três anos, a depender do curso escolhido. Em Mato Grosso, além de Cuiabá, a faculdade tem polos nos municípios de Barra do Garças, Nova Mutum, Tangará da Serra e Rondonópolis.

O curso Técnico em Agronegócio também é ofertado pelo Senar-MT e forma tecnólogos. O objetivo é formar profissionais habilitados na aplicação dos procedimentos de gestão e de comercialização do agronegócio, visando os diferentes segmentos e cadeias produtivas da agropecuária brasileira.

Atualmente, Mato Grosso conta com dois polos presenciais da rede E-tec, situados nos Centro de Treinamentos (CTs), localizados nos municípios de Sorriso e de Campo Novo do Parecis. As vagas prioritárias são destinadas ao público do meio rural e é necessário que os candidatos tenham concluído o ensino médio.