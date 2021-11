CNA participa de reunião da Câmara Setorial da Borracha Natural

Primeiro a experiência no ambiente virtual, depois a prática no campo. Este é o novo formato do curso de Inseminação Artificial, a primeira capacitação híbrida do portfólio de Formação Profissional Rural (FPR), realizada nos dias 17 e 18 de novembro, no Centro de Excelência em Bovinocultura de Corte.

“O Senar/MS conseguiu inovar ofertando esses cursos híbridos, por serem uma ótima alternativa para os trabalhadores, produtores e seus familiares, que dispõe de pouco tempo para buscar qualificação. Além de acessar toda a teoria do curso escolhido, com maior flexibilidade de horário, escolha do local de estudos e ritmo, eles realizam a parte prática do curso no formato presencial, onde serão treinados por profissionais especialistas na área”, explica a gerente educacional, Luciana Baumhardt.

Antes de iniciar a etapa prática, o instrutor, Robson Ribeiro, reforça o que já foi ensinado na aula on-line. Em seguida, os participantes recebem os itens de proteção para manuseio e reconhecem os instrumentos que serão utilizados na correta aplicação no animal.

“Na plataforma digital tudo foi pensado para ser completo e simples. Os módulos e temas receberam esquemas bem didáticos e interativos. Este formato atende integralmente o produtor ou trabalhador rural que muitas vezes não consegue pausar a rotina dentro da propriedade para participar de uma capacitação”, explica a analista do Senar/MS, Janaina Gheller.

Ana Cláudia Silva dos Santos é técnica em agropecuária, formada pelo Senar/MS e agora, faz parte da primeira turma do curso híbrido. “Escolhi fazer o curso pois quero agregar ao meu currículo, sei que o mercado exige esse diferencial. No ambiente virtual recebi todas as informações necessárias para este momento de inseminação, chegamos aqui mais preparados para a realização do procedimento”.

Ao terminar as atividades com carga horária de 24 horas/aula na plataforma, o participante receberá Certificado de Participação – Conteúdo EaD. E após a finalização da parte presencial de 16 horas/aula, caso obtenha aprovação, receberá Certificação de Aprovação no curso escolhido.

Para a nova metodologia de ensino da instituição, serão disponibilizados, no anoq eu vem, novos cursos na área de segurança do trabalho, tais como: NR 31.5 – Comissão Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho Rural; NR 31.7 – Prevenção de Acidentes com Defensivos Agrícolas, Aditivos, Adjuvantes e Similares; NR 31.12 – Segurança e Saúde na Operação de Máquinas e Implementos Agrícolas.

Interessados em saber mais sobre este e outros cursos podem acessar o site senarms.org.br e obter informações da agenda de capacitações por município.