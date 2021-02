CNA promove seminário em comemoração ao Dia Mundial dos Pulses

Brasília (08/02/2021) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) promove, na quarta, dia 10, o seminário “Oportunidades internacionais e desafios domésticos para o aumento da produção dos pulses no Brasil”, em comemoração ao Dia Mundial dos Pulses, na mesma data.

O evento reunirá representantes do setor produtivo e do governo para debater o panorama doméstico e internacional, além de oportunidades e desafios para esse setor, que engloba vários tipos de feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, entre outros.

“Acompanhar os potenciais mercados nacionais e internacionais e dar suporte para novas culturas e para o produtor rural estão entre as prioridades da CNA”, afirma o presidente da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, Ricardo Arioli. “Para diversificar a produção, há muitos desafios como o registro de cultivares e o apoio fitossanitário que iremos discutir no seminário”, completa.

O debate começará às 8h30 com o painel “Oportunidades internacionais para pulses”, com a presença dos adidos agrícolas do Brasil na Índia, Dalci Bagolin, e na China, Jean Manfredini, para falar sobre o mercado desses países. A superintendente de Relações Internacionais da CNA, Lígia Dutra, apresentará as ações do projeto Agro.BR, que tem como foco a internacionalização da agropecuária brasileira.

O segundo painel será às 9h45 sobre o tema “Desafios da produção de pulses no Brasil”, com apresentação do vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), Marcos Rosa, sobre o caso de sucesso da organização regional para o registro de novas cultivares e a importância para acesso a mercados.

O assessor técnico do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar), Gabriel Zanuto Sakita, falará sobre as ações da entidade para apoiar a estruturação da cadeia produtiva com transferência de tecnologia e formação pessoal.

O seminário também discutirá as estratégias para a ampliação do suporte fitossanitário para pulses, com Elisangeles Souza, assessora técnica da Federação da Agricultura do Estado do Paraná (Faep) e coordenadora técnica do Comitê Minor Crops Brasil.

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) contribuirá com a discussão ao apresentar o funcionamento do suporte fitossanitário e do registro nacional de cultivares para pulses. Quem falará sobre o tema é o diretor do Departamento de Sanidade Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária do Mapa, Carlos Goulart.

Para acessar a programação completa e se inscrever, acesse https://cnabrasil.org.br/cna-pulses/?1. A transmissão será nas redes do Sistema CNA/Senar: Facebook, Twitter e Youtube.

