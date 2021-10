CNA recebe Prêmio Mérito Agropecuário Deputado Homero Pereira

Brasília (27/10/2021) – A Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) recebeu, na quarta (27), o Prêmio Mérito Agropecuário Deputado Homero Pereira, concedido pela Câmara a pessoas e instituições que se destacam pelo trabalho em benefício do agro.

O evento ocorreu no plenário da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados.

Os premiados foram indicados pelos deputados da comissão. a CNA foi agraciada na categoria “Representatividade Rural” pela defesa dos produtores junto ao Governo Federal, Congresso Nacional e tribunais superiores do Poder Judiciário, além do trabalho do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural e do Instituto CNA.

O vice-presidente da Confederação e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Paraíba (Faepa), Mário Borba, representou no evento o presidente da CNA, João Martins, e destacou a importância da homenagem.

Mário Borba discursa após receber o prêmio

“Esse prêmio mostra o reconhecimento da CNA pela sua representação na defesa dos interesses dos produtores rurais de todo o Brasil em todos os sentidos. Nós, na CNA, juntamente com o Senar e com o Instituto CNA, podemos fazer cada vez mais pelos produtores”, disse Mário Borba.

O deputado José Mário Schreiner (DEM-GO), vice-presidente da CNA e presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Goiás (Faeg), indicou a CNA para o prêmio e destacou o trabalho da entidade pelo setor agropecuário.

“A CNA trabalha de forma intransigente na defesa do produtor rural, olhando o meio ambiente, as relações de trabalho, a política agrícola, e os pequenos, médios e grandes produtores, além da forte presença do Senar em todo o Brasil”, disse o deputado.

A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, foi premiada como “Personalidade do Agronegócio 2021” e lembrou todo o trabalho feito pelo setor para o crescimento da agropecuária e afirmou que a atividade caminha para ser “cada vez mais sustentável e a mais verde do mundo”.

Prêmio – O Prêmio Mérito Agropecuário Deputado Homero Pereira foi criado pela Resolução 58/14 da Câmara. É uma forma de homenagear um cidadão ou uma instituição, pública ou privada, por ações no campo científico, de pesquisa, desenvolvimento, inovação e sustentabilidade nas áreas da agricultura, pecuária, abastecimento e desenvolvimento rural.

Homero Pereira foi produtor rural, deputado federal e estadual por Mato Grosso, além de presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), do Sistema Famato e superintendente do Senar/MT. Também foi vice-presidente da CNA, com atuação protagonista em temas como a renegociação de dívidas rurais e na aprovação do Código Florestal.

“Homero fez da defesa da agropecuária a causa da sua vida e deu uma contribuição inestimável à nação”, destacou a presidente da CAPADR, Aline Sleutjes (PSL-PR).

Veja aqui a cerimônia de entrega do Prêmio Mérito Agropecuário

