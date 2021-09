CNM reforça orientações sobre doação de sangue após imunização e infecção da Covid-19

Crédito: Ministério das Comunicações

O programa Digitaliza Brasil chegou a 53 cidades mato-grossenses com até 100 mil habitantes. Criado pelo Ministério das Comunicações para digitalizar o sinal da televisão em 1.638 municípios brasileiros que ainda contam apenas com o analógico, o Digitaliza Brasil é conduzido pela entidade Seja Digital, que vem fazendo contato com representantes das prefeituras para orientar e apoiar no processo de adesão e implementação do programa.

O programa vai beneficiar mais de 23 milhões de pessoas por todo o Brasil com a chegada da TV digital, um serviço aberto e gratuito que proporciona mais qualidade de som e imagem, além de diversidade na programação de TV. Outro benefício é a recepção do sinal em aparelhos móveis e portáteis, como celulares e tablets.

As prefeituras de Mato Grosso que serão contempladas nessa fase poderão receber, sem qualquer custo, os equipamentos e a instalação da infraestrutura para digitalização do sinal analógico. Nessas cidades, as famílias com baixa renda que atendam critérios pré-estabelecidos pelo GIRED (grupo gestor da digitalização) ainda vão receber kits conversores, para sintonizar a TV digital mesmo sem precisar trocar seus aparelhos de televisão.

Vejuse Alencar de Oliveira, é a responsável regional pela Seja Digital que vem fazendo contato com as prefeituras do Mato Grosso. “Minha missão é apresentar o projeto e orientar todas as prefeituras sobre cada etapa do processo”, afirma Vejuse. “Nesse momento é muito importante que os prefeitos façam contato, preparem a documentação necessária e preencham o formulário de intenção de adesão ao projeto. As 53 prefeituras precisam manifestar interesse para receber, sem qualquer custo, os equipamentos e a instalação da infraestrutura para digitalização do sinal analógico de TV. Mais informações com Vejuse Alencar de Oliveira-(85) 99652-8082 e vejuse.oliveira@sejadigital.com.br, pelo site: www.gov.br/mcom/digitalizabrasil e também

sejadigital.com.br/tvdigital/prefeituras.