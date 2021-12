CNM solicita reprogramação dos saldos extraordinários de assistência social

Crédito: Divulgação

A maior parte dos acréscimos foi para beneficiar as universidades federais e hospitais universitários, que recebeu R$ 244,3 milhões. O segundo programa com mais acréscimos foi o “Educação Profissional e Tecnológica”, do qual são beneficiados os institutos federais e CEFETs. Além disso,é garantido ao Ministério da Educação um acréscimo líquido de mais de R$ 2,2 bilhões.

As ações que mais receberam recursos na área da Educação foram “Reestruturação e Modernização das Instituições Federais de Ensino Superior”, com R$ 181,2 milhões de acréscimo, “Reestruturação e Modernização das Instituições da Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica”, com R$ 151,3 milhões e “Apoio a Entidades de Ensino Superior não Federais”, com R$ 58,0 milhões.