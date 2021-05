Cobertores do “Aquece Cuiabá” começam a ser doados para moradores em situação de rua

Como a frente fria que deve chegar na próxima semana, a primeira-dama de Cuiabá, Márcia Pinheiro, decidiu antecipar e entregar cobertores que estão sendo doados para a campanha “Aquece Cuiabá”. O lançamento da ação aconteceu no mês de Março e as primeiras doações começaram a ser entregues para os moradores em situação de rua na última semana.

A primeira-dama revela, que a iniciativa para antecipar algumas entregas de cobertores surgiu devido as temperaturas que já vem abaixando na parte da noite. Ela ainda destaca que de acordo com os meteorologistas, a temperatura em Cuiabá deve começar a cair nesta semana.

“Com a chegada da primeira remessa de cobertores que foram doados por meio da campanha “Aquece Cuiabá” e com informações de que nos próximos 15 dias o frio deve chegar por aqui, decidimos por meio da Secretaria de Assistência Social, distribuir cerca de 200 cobertores para as pessoas em situação de rua”, pontua.

Os profissionais da Prefeitura de Cuiabá, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Desenvolvimento Humano (SMASDH), foram às ruas, visitar pontos de aglomeração de moradores em situação de rua, como o Beco do Candeeiro e Praça do Porto, para oferecer cobertores e marmita.

Segundo a Secretária da SMASDH, Hellen Ferreira, durante a entrega dos cobertores, a equipe de abordagem social dos Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) faz também o trabalho de busca ativa, identificação, proximidade, acolhimento dessas pessoas. Hellen também destacou que o direcionamento de cobertores à população de rua é feito em todas as frentes frias, devido às suas condições de vida que inviabiliza o armazenamento e o zelo do cobertor, tornando-o praticamente descartável.

“Dentre as atribuições, estão a informação do canal de denúncia, na qual a população de rua pode estar em contato com a prefeitura nos casos de atendimento especializado; os encaminhamentos aos albergues municipais onde são oferecidos a acolhida com a oferta de local de repouso, alimentação o acesso a documentos pessoais, além de solicitar gratuitamente o retorno à sua cidade de origem, caso não seja de Cuiabá” explica.

Doações

A forma de doação segue como as edições anteriores sendo possível ser feita online, via o site da campanha (www.aquececuiaba.com.br), ao preço de R$ 12,99 por cobertor já com frete e impostos inclusos. A opção via internet foi promovida, ainda em 2017, em razão do comércio local não oferecer estoque suficiente para atender a demanda, além de oferecer alternativa de menor custo aos doadores.

No total, as doações também poderão ser feitas em três pontos da cidade. No Supermercado BigLar (Miguel Sutil) e Jardim das Américas e um ponto de coleta no Palácio Alencastro.

Para mais informações acesse: www.aquececuiaba.com.br