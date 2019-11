Cocalinho cumpre limite de repasses e recebe parecer favorável do Pleno

Assunto:

CONTAS ANUAIS DE GOVERNO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE COCALINHO

O município de Cocalinho, no exercício de 2018, sob a gestão de Dalva Maria de Lima Peres, respeitou todos os limites legais, inclusive no gasto pessoal, que consumiu o equivalente a 46,70% da Receita Corrente Líquida, obedecendo ao limite previsto na LRF e assegurado o cumprimento do limite máximo de 54%. Diante desse quadro, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso, na sessão extraordinária de 07/11, emitiu parecer favorável à aprovação das contas anuais de governo de Cocalinho do ano passado (Processos 167444/2018, 160326/2018 e 161160/2018).

No voto, o relator das contas, conselheiro interino joão Batista Camargo, informou que, com relação aos investimentos na área da educação no município, verifica-se que o valor aplicado foi de R$ 7.631.225,48, o que correspondeu a 36,69% da receita base de R$ 20.796.167,40. Acerca dos recursos do Fundeb, constatou-se uma arrecadação de R$ 2.524.789,13. Desse montante, foram destinados R$ 2.101.717,09 para a remuneração e valorização dos profissionais do magistério – ensinos infantil e fundamental, o que correspondeu a 83,24% da receita do fundo.

Com relação aos investimentos na área da saúde no município, verifica-se uma diminuição na aplicação de recursos. Enquanto no exercício de 2017 a gestão aplicou nesta área 18,28% da receita vinculada, em 2018 o percentual aplicado foi de 18,19%,o que corresponde a R$ 3.679.324,28, tomando como base de cálculo o valor de R$ 20.226.166,71.

Foram feitas recomendações à gestora, para que acompanhe a receita em confronto com as despesas que estão sendo realizadas e suportadas pelos créditos adicionais autorizados, a fim de que estes sejam abertos somente se existirem recursos disponíveis para tanto; atente às previsões das peças de planejamento, de modo a corrigir as falhas na elaboração da Lei Orçamentária Anual, providenciando o destaque dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social; encaminhe todo e qualquer documento ou informação solicitada pelo TCE/MT, de forma a não obstruir a atuação do controle externo; e envie, dentro do prazo, via Sistema Aplic, as Contas Anuais de Governo ao TCE/MT.

Tomada de Contas

Foi determinada a instauração de Tomada de Contas Ordinária nos termos da Resolução Normativa nº 24/2014, para apurar a responsabilização e o suposto dano relativo aos juros e multas oriundos das contribuições que foram parceladas e dos pagamentos que foram realizados com atraso, no que tange às contribuições previdenciárias referentes à parte patronal e à parte dos servidores, no que tange às irregularidades classifica-das como DA05 (parte patronal) e DA07 (Não recolhimento das cotas de contribuição previdenciária descontadas dos segurados à instituição devida),apontadas nos autos do Processo nº 19436-0/2019, apenso às contas anuais de governo.