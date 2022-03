Colaboradoras do Hospital Municipal de Cuiabá e Hospital Municipal São Benedito são homenageadas no Dia Internacional da Mulher

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, a Prefeitura Municipal de Cuiabá e a Empresa Cuiabana de Saúde Pública- ECSP prepararam uma programação muito especial para homenagear as colaboradoras do Hospital Municipal de Cuiabá e Pronto Socorro “Dr. Leony Palma de Carvalho”- HMC e Hospital Municipal São Benedito – HMSB.

A recepção para as colaboradoras foi calorosa, com decoração e distribuição de mimo, como símbolo de carinho. Na seqüência, massagem relaxante em parceria com o Centro de Ensino Técnico Mato-Grossense – CETEM e Faculdade Fasipe e maquiagem e limpeza de pele em parceria com a representante Mary Kay, além de palestra realizada com o intuito de elevar a autoestima feminina.

Segundo o prefeito de Cuiabá, Emanuel Pinheiro, as mulheres devem ser valorizadas o ano todo e não apenas em 8 de março, Dia Internacional da Mulher. “Quero enaltecer e agradecer pelo esforço e dedicação de cada colaboradora. Vocês são essenciais para minha gestão! Desejo que o respeito e carinho prevaleçam. Recebam meu abraço e admiração”, diz o prefeito.

Hoje as mulheres representam 65% do quadro funcional da Empresa Cuiabana de Saúde Pública, empresa que administra o HMC e HMSB. Segundo o diretor geral Paulo Rós, a representatividade feminina é grande nos dois hospitais. “Elas são a maioria, são as grandes responsáveis por prestarem com excelência os serviços à população que busca atendimento no HMC e HMSB. Parabéns por desempenharem suas funções com bravura”, destaca.

De acordo com a coordenadora de enfermagem do HMC, Daniela Sayuri, o projeto de valorização da mulher nasceu da necessidade em dar atenção especial às mulheres colaboradoras. “O objetivo foi proporcionar um momento feliz, elevar a autoestima e incentivar o autocuidado”, conta. “Quero agradecer a gestão Emanuel Pinheiro e a ECSP por apoiar nós colaboradoras. E também, todos os envolvidos na organização, especialmente, os coordenadores de enfermagem, coordenação administrativa, a recepção, o núcleo de gestão de qualidade, a psicologia, a fisioterapia e o espaço de acolhimento às mulheres vítimas de violência”, completa.

A equipe multidisciplinar e assistencial do Hospital Municipal São Benedito, através da gestora assistencial Thuany Giraldo, da coordenadora do setor de qualidade Maria de Lourdes e da psicóloga Flávia Guedes, estiveram à frente na organização do evento em prol das colaboradoras. “Elas merecem essa singela homenagem, principalmente nesses últimos dois anos que estiveram dedicadas trabalhando na linha de frente, enfrentando pressões psicológicas, perda de entes queridos e o distanciamento da família pela escolha profissional”, ressaltam.

Para a técnica de enfermagem, Adeliane Alencar, a homenagem foi importante porque mostra a importância da mulher tanto no âmbito profissional como familiar. “Diariamente temos que cuidar da casa, dos filhos e do trabalho, somos vitoriosas! Recebemos hoje cuidado, consolo e mensagens de carinho, que serviram para incentivar ainda mais a nossa luta. Agradeço a todos!”, ressalta.

A enfermeira assistencial intensivista do HMSB, Maria Nazaré de Moraes, participou das atividades realizadas em homenagem as mulheres. “Quero agradecer todo o carinho que recebi no dia de hoje”, pontua. “Foi muito gratificante, estou me sentindo acolhida e valorizada. Sem dúvida, foi um dia muito especial”, finaliza.