Colegiado define distribuição de 61.720 doses de vacinas contra a Covid-19

A convite do Cacique Raoni, a primeira-dama Virginia Mendes visitou na quarta-feira (04.08) a aldeia Metuktire, localizada na região do Xingu em Mato Grosso. A visita teve como objetivo ouvir as demandas das lideranças indígenas da região e levar ações dos programas sociais do Governo do Estado.

“O Cacique Raoni é a maior referência mundial em assuntos indígenas e sempre respeitei muito o que ele representa para o nosso país. Sou fã do trabalho dele antes mesmo de entrar para a vida pública. Conhecê-lo pessoalmente foi a realização de um sonho, ainda mais podendo trazer alimentos cobertores e carinho para a região”, disse a primeira-dama Virginia Mendes.

Foram entregues mil cestas básicas do Programa Vem SER Mais Solidário, mil cobertores do Programa Aconchego, além de bolas de futebol, camisetas, kits de artesanato para as mulheres, e doces para as crianças.

Da etnia Caiapó, o Cacique Raoni é conhecido mundialmente pelo ativismo em defesa dos povos indígenas e da floresta Amazônica. Aos seus 90 anos, ele relatou ser a primeira vez que uma primeira-dama do Estado esteve em sua aldeia, e agradeceu a forma pacífica como o Governo do Estado atua junto à comunidade indígena.

“Eu sou de uma geração de um povo que guerreava muito, branco e índio. Nos tempos atuais, eu não aceito que isso aconteça. Eu não concordo com conflitos, não concordo com violência. O que eu penso é que mesmo que sejamos diferentes, precisamos ser amigos, precisamos nos respeitar, precisamos conviver harmoniosamente, porque nós não somos os únicos indígenas aqui, temos parentes indígenas em todo o estado de Mato Grosso. Essa conversa é fundamental para que os indígenas fiquem contentes com o trabalho de vocês e com o meu trabalho também”, destacou Raoni em seu idioma caiapó, sendo traduzido por seu neto Patxón Okreãjti.

O secretário de Estado de Saúde, Gilberto Figueiredo também participou da agenda e acompanhou as demandas dos indígenas para a pasta. Entre os pedidos está a aquisição de uma ambulância para atender as aldeias, solicitação prontamente atendida pelo secretário. “Lá em Cuiabá existe um governador determinado, que quer proteger a população indígena, que quer trabalhar muito pra melhorar as condições de acesso aos serviços do Governo do Estado. Eu já me comprometi aqui com o prefeito pra que a gente possa viabilizar uma ambulância exclusiva pra ficar à disposição da população indígena aqui da região”, pontuou.

O prefeito de São José do Xingu reforçou a importância desse trabalho em conjunto. “A presença do Estado aqui é fundamental para atendermos melhor a população indígena, e nós que somos do município mais próximo aqui da comunidade faremos o melhor trabalho possível. Coloco a prefeitura a disposição para melhorar a qualidade de vida dos indígenas, respeitando a cultura e toda a sua tradição”.

Também participaram da ação a primeira-dama do município de São José do Xingu, Suelen Rodrigues; a secretária de Assistência Social de São José do Xingu, Maristela Fonseca; a vereadora de São José do Xingu, Rosa Pereira do Lago Morais; o superintendente de Assuntos Indígenas, Agnaldo Santos; o secretário adjunto do Gabinete Militar, César Augusto de Camargo Roveri; e a jornalista Lauristela Guimarães.