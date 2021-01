Colheita motiva busca por capacitação em máquinas agrícolas

Com o início da colheita da soja e o aumento de oportunidades de trabalho no campo, trabalhadores do interior do estado procuram por capacitação. Até o início de fevereiro, uma turma do Sindicato Rural de Sinop realiza curso de mecânica de tratores, no Centro de Treinamento de Sorriso. No dia 22 de janeiro foi concluída a capacitação em manutenção e regulagem de colheitadeira de grãos.

Edson Cavalheiro de Abreu, 26, concluiu o quarto treinamento pelo Senar-MT e já saiu com uma oportunidade de trabalho garantida. “A vontade de trabalhar com máquinas agrícolas vem desde a época que meus pais trabalhavam em fazenda e depois que conheci o Senar-MT, tive a oportunidade de me qualificar”, explica.

Segundo o engenheiro mecânico e instrutor credenciado junto ao Senar-MT, Eduardo Alvim Cunha, a demanda por treinamento está cada dia mais acelerada. “No curso de mecânica, temos alguns operadores que querem aprender mais sobre o trator, mas a maioria dos alunos está pleiteando vaga em alguma fazenda”, destaca.

Somente no primeiro bimestre, o Senar-MT, em parceria com os 93 Sindicatos Rurais, prevê a realização de mais de 700 ações educacionais. A previsão é que mais de 6.500 pessoas sejam capacitadas até o final de fevereiro, nos mais diversos cursos ofertados no portfólio da instituição.

Alta Floresta possui 24 atividades programadas. Segundo o presidente do Sindicato Rural, Walmir Naves Coco, a demanda por capacitação está em alta no município. “Já em dezembro tínhamos poucas vagas para os cursos do início do ano. A procura está grande”.

Além do Nortão, a região oeste também possui uma demanda alta de treinamentos neste primeiro bimestre. As cidades de Mirassol D’Oeste e Lambari D’Oeste juntas realizarão 50 treinamentos entre janeiro e fevereiro.

Dentre os cursos mais demandados estão: atendimento ao cliente, classificação de produtos de origem vegetal – soja e milho, confecção de vestuário, inclusão digital rural, produção de derivados, dentre outros. Para participar dos treinamentos basta entrar em contato com o Sindicato Rural do município de residência e conhecer a oferta da região.

Necessário – De acordo com o instrutor credenciado junto ao Senar-MT, Gilmar José da Silva, a capacitação aumenta a oportunidade de trabalhar na época de colheita. “Há pessoas contratadas somente neste período. Se o candidato já tiver a capacitação, terá mais chance”, afirma.