Colônia de Férias atrai famílias e promove interação entre os participantes

Animação, alegria, brincadeiras e interação para as famílias marcaram a Colônia de Férias da Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça, em Cuiabá. Realizada de 29 a 31 de janeiro, o projeto reuniu em torno de 300 participantes, de todas as idades, que aproveitaram a programação cultural e educativa.

Apaixonada por bibliotecas e livros, Diana Goulart acompanhou os filhos Maria Eduarda, 12 anos, e José Paulo, de 07. Uma veterana na Colônia de Férias, ela conta que participa há dois anos e sempre fica atenta à próxima edição. “Aqui fiz amizades, a gente encontra as famílias de outras edições e aproveitamos juntos. Eu faço questão de trazer os filhos porque, além da diversão, tem a programação cultural, desperta a curiosidade das crianças pelos livros, e tem as palestras educativas”.

Em todas as edições, a equipe da Biblioteca oferece uma programação de lazer e conhecimento, reunindo teatro, cinema, oficinas, pintura, gincana e brincadeira envolvendo toda a família. Nesta edição, em parceria com o Serviço Social do Comércio (Sesc), os participantes também receberam orientações sobre nutrição saudável. E, além do cachorro-quente queridinho das crianças, o lanche foi enriquecido melancia e laranja para estimular o consumo de alimentos naturais.

O evento contou também espetáculos de teatro do ator Cláudio Costa, e do Grupo Tibanaré, além de bate-papo com a escritora Marília Beatriz Figueiredo Leite. As oficinas realizadas foram de Boneca Abayomi (boneca negra), Deboche (fantoches pequenos), Dobradura, Pintura e Argila.

José Antônio, 06 anos, esteve pela primeira vez na biblioteca. No começo estava meio desanimado em participar, mas acabou descobrindo que o espaço cultural oferece muito mais que leitura. “Quando o chamei pra vir, ele ficou meio sem interesse, achando que ia só ler livro. Mas chegou aqui e logo se empolgou com a oficina de boneco e o filme. É muito bom ter essa opção nas férias, ainda mais porque é uma forma de estimular as crianças a conhecerem a biblioteca”, comentou a mãe Valquíria Gattass.

Com uma programação variada para todas as idades, vale lembrar que a Colônia de Férias é totalmente gratuita. Realizada desde 2016, são duas edições ao ano, em janeiro e julho, e soma um público de aproximadamente 1500 pessoas desde o início.

“O objetivo da colônia de férias é incentivar crianças e adolescentes a conhecer a biblioteca, e mostrar a eles que a biblioteca também é um espaço para brincadeiras e diversão. Por meio das atividades lúdicas, o brincar se torna uma ferramenta de aprendizado cognitivo, físico, emocional e cultural. Também não restringimos a idade, porque as crianças têm pais, mães, avós e cuidadores que as acompanham e participam das atividades. Eles também são nosso público, porque a biblioteca é para todos”, destaca a gerente da Estevão de Mendonça, Elienes Moreira.

Esse ambiente acolhedor e familiar encantou Ana Luíza Aggens, que foi convidada pela filha Ana Beatriz, de 12, para participar. Junto com elas, estava também o mais novo José Felipe, 02 anos. “A Ana conheceu a biblioteca em uma visita com a escola e se apaixonou. Sempre que a gente passa pelo centro ela pede para virmos aqui. Ela quem ficou sabendo da Colônia de Férias e fez nossa inscrição”.

De outro lado, Ana Beatriz conta que, após conhecer o Palácio da Instrução, onde fica a Biblioteca Estevão de Mendonça, se apaixonou pela história do prédio e por todo ambiente que envolve o espaço cultural. “Na Colônia foi a primeira vez. Amei, é estimulante, divertido, fiz amizades e aprendi coisas diferentes com o filme e as brincadeiras. E é uma forma de estimular a leitura. Eu mesma, depois que conheci a biblioteca, passei a ler mais”.

A colônia de férias é realizada pela Biblioteca Estevão de Mendonça, que é gerida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Os parceiros desta edição são o Serviço Social do Comércio (Sesc), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio), Associação Mato-grossense de Artesãos, Academia Mato-Grossense de Letras, Grupo Tibanaré e Grupo Molera.

Serviço

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça está localizada no Palácio da Instrução, na Rua Antônio Maria, 151, Centro de Cuiabá. O funcionamento ao público é de segunda a sexta, das 8h às 18h. Telefone: (65) 3613-9240/9230.