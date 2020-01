Colônia de férias na biblioteca oferece aprendizado com diversão para as crianças

Teatro, cinema, oficinas de boneca, pintura, argila e fantoche, gincana e muita brincadeira. Com uma programação variada para todas as idades, a Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça abriu inscrições para mais uma colônia de férias. Serão três dias de atividades, e o público terá opção de participar em apenas um, dois ou nos três dias de programação. A colônia de férias é totalmente gratuita, com aquele lanche que as crianças mais gostam: pipoca, cachorro-quente e algodão doce.

As atividades ocorrerão nos dias 29, 30 e 31 de janeiro, das 13h30 às 17h. As inscrições estão abertas e serão feitas online, até o dia 27 de janeiro. Vale ressaltar que é necessário fazer inscrição para cada dia, sendo 100 vagas gratuitas por dia.

“O objetivo da colônia de férias é incentivar crianças e adolescentes a conhecer a biblioteca, e mostrar a eles que a biblioteca também é um espaço para brincadeiras e diversão. Por meio das atividades lúdicas, o brincar se torna uma ferramenta de aprendizado cognitivo, físico, emocional e cultural. Também não restringimos a idade, porque as crianças têm pais, mães, avós e cuidadores que as acompanham e participam das atividades. Eles também são nosso público, porque a biblioteca é para todos”, destaca a gerente da Estevão de Mendonça, Elienes Moreira.

Em todos os dias haverá gincanas, brincadeiras, cinema, teatro e oficinas. Os espetáculos ficarão por conta do artista Cláudio Costa e Grupo Tibanaré, e a programação ainda terá um dia de bate-papo com a escritora Marília Beatriz Figueiredo Leite. As oficinas serão de Boneca Abayomi (boneca negra), Deboche (fantoches pequenos), Dobradura A Piabinha do Rio das Velhas (inspirado no livro infantil que trata da consciência ecológica), Pintura e Argila. O evento contará também com participação do projeto BiblioSesc (biblioteca itinerante do Sesc).

A colônia de férias é realizada pela Biblioteca Estevão de Mendonça, que é gerida pela Secretaria de Estado de Cultura, Esporte e Lazer (Secel). Os parceiros desta edição são o Serviço Social do Comércio (Sesc), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Mato Grosso (Fecomércio), Associação Mato-grossense de Artesãos, Academia Mato-Grossense de Letras, Grupo Tibanaré e Grupo Molera.

Serviço

A Biblioteca Pública Estadual Estevão de Mendonça está localizada no Palácio da Instrução, na Rua Antônio Maria, 151, Centro de Cuiabá. O funcionamento ao público é de segunda a sexta, das 8h às 18h. Telefone: (65) 3613-9240/9230.

Inscrições: https://www.sympla.com.br/colonia-de-ferias-e-na-biblioteca__751997