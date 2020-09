Coluna do SIMPI

Criação de empresas e geração de empregos

Um dos desafios da economia brasileira no pós-pandemia será a geração de novos postos de trabalho. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), são 12,9 milhões de pessoas desempregadas no país. No período da pandemia, 3 milhões de pessoas perderam seus empregos. Para recuperar as vagas perdidas, diversas estratégias estão sendo utilizadas como o estímulo para criação de empresas e a qualificação de colaboradores.

No estado de São Paulo, resultados positivos começam a aparecer na economia. A Junta Comercial de São Paulo registrou em agosto a abertura de 22.825 empresas, número maior do que o registrado no mesmo mês no ano passado. O estado também conseguiu no mês de julho ter um saldo líquido de empregos positivo com mais de 22 mil vagas de trabalho criadas.

Em entrevista ao programa de TV “A Hora e a Vez da Pequena Empresa”, a secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Patrícia Ellen, atribuiu os resultados positivos às iniciativas realizadas nesta área. “Nós estamos trabalhando agora para manter essa tendência de geração positiva de novas vagas de empregos formais. Um dos meios é o estímulo para abertura de empresas e formalização de empreendedores. Esse número de agosto não é por acaso. Nós fizemos a isenção da taxa de abertura de empresas. É a primeira vez no estado e no Brasil. O Microempreendedor individual (MEI) já é isento, mas para abertura de Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (Eireli), há uma taxa a ser paga que varia por tipo de empresa. O que nós fizemos foi não cobrar essa taxa para estimular esse processo de formalização dos empreendedores no Estado de São Paulo ou de melhoria de seus negócios”, destaca.

A secretária afirma que outra estratégia está na qualificação de profissionais para ocupar postos de trabalho. “Temos alguns setores que estão empregando muito, que inclusive cresceram na pandemia. Dois exemplos são o setor de alimentos e de tecnologia. São áreas que empregam, mas que exigem certa qualificação, principalmente o de tecnologia”, disse.

No âmbito da tecnologia, a Secretaria tem realizado parcerias com empresas para conseguir atingir a formação exigida pelo mercado de trabalho.

“Nós estudamos com as empresas que empregam qual é o perfil desse trabalhador. As empresas se tornaram curadores dos nossos cursos e com isso lançamos em parceria com a nossa universidade virtual, a Univesp e o Centro Paula Souza, um programa SP TECH de formação e tecnologia. Criamos 52 mil vagas e vimos que é um setor que paga mais, que entrega muito, mas que exige mais qualificação”, explica.

Neste mês de setembro, o programa também passou a ter uma nova etapa com a criação de 20 mil vagas nos cursos exclusivas para mulheres. “Nós identificamos que somente 17% das vagas desse setor são ocupadas por mulheres e nos nossos cursos, no melhor dos casos, um terço são mulheres”, explica.

Para obter mais informações sobre os cursos e as inscrições, é preciso acessar o site http://www.viarapida.sp.gov.br/.

Sistema ‘S’ no radar da PF

Impressionante o número de jornais e revistas brasileiros que publicam diariamente sobre escândalos no Sistema S. As últimas são resultantes de mais uma operação da polícia federal, sobre desvios de mais de R$ 151 milhões com origem, de acordo com o Ministério Público Federal (MPF), em delação premiada do ex-presidente da Fecomércio, SESC Rio e SENAC Rio, Orlando Diniz.

O novo episódio policial, soma-se ao currículo das instituições, que já contem entre as inúmeras denúncias a “Operação Fantoche” que apura crimes contra administração, fraudes licitatórias, associação criminosa e lavagem de ativos que teve como resultado a prisão temporária decretada por suspeição de fraudes no Sistema S do atual presidente da CNI, Robson Andrade, e os vários processos no TCU por parte do atual presidente da CNC e do Sebrae NA, José Tadros, dois dos mais importantes centros de gestão do Sistema S.

O Sistema S é um conjunto de entidades paraestatais que surgiu em 1942, durante o governo de Getúlio Vargas, é composto por nove entidades privadas que se dedicam a serviços sociais, treinamento profissional, pesquisa ou lazer. Justamente por ser mantido por meio de recursos públicos, o Sistema S é alvo de questionamentos em relação à transparência da administração destes recursos, reacendendo o debate sobre contribuição empresarial e a ampliada pelo atual governo federal com ênfase em uma fiscalização mais rígida para os mais de R$ 17,7 bilhões arrecadados por ano, segundo a Receita Federal.

SEBRAE

O Plenário do Supremo Tribunal Federal tem programado para quinta-feira (17/9) o julgamento do Recurso Extraordinário 603.624, que pode suprimir as contribuições que sustentam o Sebrae. O julgamento foi iniciado em junho e a decisão terá repercussão geral. Relatora, a ministra Rosa Weber votou pela leitura restritiva segundo a qual é inconstitucional a cobrança de 0,6% sobre a folha de pagamento das empresas. A questão constitucional em exame é se a Emenda Constitucional 33, de 11 de dezembro de 2001, ao modificar a redação do artigo 149 teria revogado as contribuições incidentes sobre a folha de salários, especialmente as destinadas ao custeio de Sebrae.

MEI pode receber o Seguro Desemprego?

Embora muitos não o considerem, mas o seguro-desemprego, integrante da seguridade social, é uma espécie de primo distante ou da família dos benefícios previdenciários. E sobre ele uma importante decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região garantiu que o trabalhador, apenas por constar como sócio de uma empresa ou por ser MEI (Microempreendedor Individual), não deve deixar de receber as parcelas do seguro-desemprego. Na prática, aqueles que tinham carteira assinada e se tornaram empresários, ou vice-versa, podem pedir o benefício, mas também precisam não ter renda desse novo negócio, pois o que a lei estabelece como óbice ao recebimento do seguro é a existência de renda própria por parte do trabalhador, não havendo previsão legal de que a simples inscrição de CNPJ em seu nome impeça-lhe de receber o benefício

IBGE: covid-19 afeta 38,6% das empresas

Dos 3,2 milhões de empresas em funcionamento na primeira quinzena de agosto, 38,6% indicaram que a pandemia afetou negativamente suas atividades. Já para 33,9%, o efeito foi pequeno ou inexistente e para 27,5% o efeito foi positivo. Empresas de maior porte e intermediárias foram as que mais sinalizaram melhora de percepção. Os resultados da quinta rodada da Pesquisa Pulso Empresa: impacto da covid-19 nas empresas, divulgados hoje (15) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), refletem as percepções das empresas em funcionamento ao final da primeira quinzena de agosto, frente à segunda quinzena de julho. Segundo o IBGE, a percepção de impacto negativo mantém-se e é maior entre as empresas de pequeno porte, (38,8%). As empresas dos setores de construção (47,9%) e comércio (46,3%) reportaram as maiores incidências de efeitos negativos na quinzena. Por outro lado, no setor industrial, 38,9% relataram impactos pequenos ou inexistentes e, no setor de serviços, a incidência foi de 41,9%, com destaque para os segmentos de informação e comunicação (61,5%) e serviços profissionais e administrativos (45,6%). Entre as grandes regiões, o Nordeste destaca-se pela menor incidência de efeitos negativos (20,4%), e a região é onde ocorre a maior percepção de impactos positivos, passando de 35,3% para 52%. Os maiores percentuais de impactos negativos foram no Sudeste (43,6%) e no Norte (41,9%), enquanto Sul (39,9%) e Centro-Oeste (39,8%) têm percepção semelhantes. Segundo a pesquisa, a percepção de redução nas vendas afetou mais o comércio, que passou de 29,5% na segunda quinzena de julho para 44,5%, com destaque para o comércio varejista que subiu de 29,7% para

Empregos

86,4% ou cerca de 2,7 milhões de empresas mantiveram o quadro de funcionários ao final da primeira quinzena de agosto em relação à quinzena anterior. A realização de campanhas de informação e prevenção e a adoção de medidas extras de higiene continuam sendo as principais iniciativas para enfrentar a pandemia, sendo adotadas por 92,9% das empresas. O adiamento de pagamento de impostos foi adotado por 32% das companhias e o acesso à linha de crédito emergencial foi a medida tomada por 10,9% das empresas.