Com 86% de aprovação popular, Emanuel Pinheiro reforça parceria com servidores públicos

O prefeito Emanuel Pinheiro, o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa, e o secretário municipal de Governo, Luís Cláudio Castro Sodré, receberam na tarde dessa quarta-feira (9), no salão nobre do Palácio Alencastro, representantes de sindicatos do funcionalismo público municipal. A pauta do assunto com as categorias foi sobre a criação do novo Fórum Sindical Municipal dos Servidores Públicos, que ocorre na próxima segunda-feira (13).

“Duas eleições como prefeito da capital, onde os servidores fizeram a diferença. Sou a prova concreta, tanto que nas eleições de 2016 e 2020, da força do servidor público e da representatividade da categoria em Cuiabá. Esse convite é fruto dessa relação de respeito e igualdade de coleguismo com todas as categorias e os segmentos representativos. O servidor não está atrás e nem a frente, está do nosso lado”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Emanuel lembrou que além da aprovação da Lei Complementar n° 474, que dispõe sobre o Plano de Carreira, Cargos e Salários (PCCS) dos profissionais da área administrativa do município, cerca de mil servidores dos níveis fundamental, médio e superior tiveram alteração salarial, de acordo com a tabela de cada classe reivindicada. “Estabelecemos os ganhos e as conquistas que estavam represados, onde alguns já foram cumpridos e outros que faltam serão executados no meu segundo mandato. A nossa gestão é a prova concreta de que o servidor não é vilão, mas sim solução se vc tem o servidor ao seu lado, aí sim vc vai conseguir levar lá na ponta os políticas públicas, transformando a realidade, que no nosso caso é a transformação da cidade”, ressaltou o chefe do Executivo Municipal.

Já o vice-prefeito por Cuiabá, José Roberto Stopa, pede para que gestões que consideram o servidor público como vilão, que desfaçam essa imagem. “Da redemocratização para cá, de 1985 pra cá, é a primeira gestão sem débitos, principalmente saúde e educação. Foi a única que garantiu estabilidade, respeito, avanços e conquistas. Sobre o RGA, foi a única administração que articulou para pagar aquilo que é de direito do servidor. Quero recompor o direito de compra desses trabalhadores e assim ajudar a fomentar a economia local”, destacou Pinheiro.

Reforçando a fala do prefeito Emanuel Pinheiro, o vice-prefeito e secretário de Obras Públicas, José Roberto Stopa disse que o foco é acabar com o mito de quem está prejudicando o país é o servidor público, sendo tachados como os vilões da história. “Estão jogando a culpa em tudo que acontece no Brasil e colocam o servidor como o vilão, como se acabar com o servidor irá resolver o problema do Brasil. Por isso é que temos que unir forças. Posso afirmar e reiterar. Conheço o prefeito há mais de trinta anos e sei do compromisso da gestão com o servidor público. Eu sempre digo, é possível fazer uma boa gestão sem acabar com o servidor”, declarou Stopa.

“Prova disso é que estamos no segundo mandato e continuamos fazendo e entregando obras. Tanto é que vamos lançar no ano que vem, mais uma trincheira e outros dois viadutos. E é assim, fazendo obras e sem perder de vista aqueles que ajudam a tocar a gestão e dar visibilidade que são os servidores”, destacou o vice-prefeito.

O presidente do Congresso Estadual da Central dos Sindicatos Brasileiros-CSB-MT, Antônio Wagner de Oliveira, agradeceu mais uma vez a receptividade do prefeito e de todos os gestores. “Nada mais justo convidar um prefeito que está sempre do lado dos servidores. Resolvemos institucionalizar e criar de fato e de direito. Um gestor que tem como postura e narrativa de respeito ao servidor público. O nosso muito obrigado”, agradeceu o presidente.

A servidora pública do Município representando a categoria dos engenheiros e arquitetos, Cácila Pires Nassarden, lembrou que nessa administração foram resgatados os direitos e reconhecido o trabalho dos servidores.

“Os servidores têm voz e vez, o senhor dá espaço para o servidor e conta sempre com a nossa parceria. Nós representamos a gestão, o que mais tem nessa administração, são servidores atuando ao seu lado e nunca por trás”, destacou o representante do Sindicato dos Agentes do Combate a Endemias, Wilson Cutas.

“Passamos a manter um diálogo amplo e sempre aberto com o nosso prefeito. Essa busca por uma gestão parceira era antiga e hoje podemos dizer que isso hoje é uma realidade. Temos um prefeito que reconhece o valor dos servidores. Os servidores sentem que com o senhor estamos sentando com um amigo e não com um inimigo”, disse o presidente do Sindicato dos Servidores da Prefeitura de Cuiabá, Jaime Metello.

“Contem com o nosso apoio. O que precisar para promover outras grandes conquistas para a classe. A gestão Emanuel Pinheiro é e sempre será parceira. Graças a vocês que estamos avançando e transformando a cidade”, finalizou o prefeito.

Sindicatos presentes na reunião:

Sindicato dos Cirurgiões-Dentistas (Sinodonto-MT)

Representante dos engenheiros e arquitetura

Sindicato dos Servidores Públicos da Saúde do Estado de Mato Grosso – SISMA/MT

Sindicato dos Trabalhadores de Combate a Endemias – Sintrace/MT

Sindicato dos Prof Farmacêuticos do Estado de Mato Grosso

Sinpaig/MT Sindicato Dos Profissionais Da Área Instrumental Do Governo Do Estado Do Mato Grosso

Sindicato dos Auditores Fiscais e Inspetores de Tributos do Municipio de Cuiaba – Sinafit

Sinattrac – Sindicato dos Agentes Municipais de Transito e Transporte de Cuiaba

Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Cuiabá – Sispumc

Confederação Nacional das Carreiras e Atividades Típicas de Estado (Conacate)