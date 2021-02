Com acompanhamento do Senar/MS desde o início da atividade, piscicultor implanta gestão planejada e eficaz

Organização da parte gerencial foi um dos diferenciais de propriedade rural no município de Nioaque.

Com acompanhamento da Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) do Senar/MS desde o início da atividade, o produtor rural Rafael Guerra, do município de Nioaque, aprendeu o “beabá” da piscicultura e, hoje, gerencia uma verdadeira empresa rural, de forma planejada e eficaz. Esse é o case de sucesso da série #TransformandoVidas desta semana.

“Na propriedade a gente já desenvolvia a pecuária e apicultura, e resolveu trabalhar com piscicultura já sabendo do trabalho do Senar. Fizemos os tanques com a instrução da ATeG, com base nas normativas corretas. Quando se inicia uma produção, dentro de uma cadeia produtiva, seja ela qual for, precisa de algumas orientações. Quantos peixes por metro quadrado, qualidade da água, tipo de ração, são dúvidas que a gente tem e conta com a Assistência Técnica para decidir e fazer do modo correto. Fazer é muito fácil, mas fazer do jeito certo, a gente tem aprendido”, avalia.

Rafael, hoje, possui 4 tanques produzindo pintado, pacu e curimba.

“A Assistência Técnica veio para nos ajudar em relação a tudo. Desde o tipo de peixe indicado até o tamanho de despesca e quantidade de ração por dia. Só iniciamos a piscicultura na propriedade porque ficamos sabendo da ATeG, por meio do Sindicato Rural de Nioaque. Graças ao acompanhamento do Senar/MS a produção de peixes terá continuidade na propriedade”, destaca.

