Com ATeG Agroindústria, produtora de leite de cabra expande negócio

“O Sistema FAEMG/SENAR/INAES foi de fundamental importância para adquirirmos o conhecimento e as técnicas necessárias para confecção dos derivados do leite com qualidade e alcançarmos a padronização que almejávamos.” A afirmação é da produtora de leite de cabra e veterinária Karine Meirelles, que participa do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Agroindústria e do Programa Agente de Turismo Rural e já fez outros cursos da entidade.

Karine e o parceiro André Ferreira estão à frente da Fazenda São Bento, em Leopoldina. “Foi neste lugar, onde passei toda a minha infância e adolescência, que aprendi com meus pais, Artur Bernardes de Castro Meireles e Maria Dail de Castro Meireles, a trabalhar e a valorizar o meio rural”. Segundo a produtora, a principal atividade da propriedade sempre foi a criação de gado de leite, com a implantação, ao longo dos anos, de ordenhadeira mecânica, maquinários e métodos de conservação de forrageiras.

Após concluir o mestrado em Reprodução Animal, em 2006, Karine investiu na criação de cabras leiteiras das raças saanen e parda alpina, montando o Capril CabraKadabra. “Nesta época, prestava assistência veterinária a um grupo de criadores de cabras da região. Havia uma empresa que captava a produção e fomentava a atividade. Com o passar dos anos, outros laticínios foram sendo formalizados, principalmente no estado do Rio de Janeiro, aumentando muito a demanda pelo leite de cabra.”

Contudo, há dois anos, por motivos familiares, Karine decidiu abandonar a atividade. “Foi uma fase difícil, em que tive que desfazer dos animais. A produção caiu drasticamente, tornando inviável a captação do leite pelos laticínios”. Até que recebeu uma ligação de uma mãe que precisava do leite de cabra para alimentar o filho. “O agradecimento daquela mãe e a promessa de que iria ajudar foram a motivação que eu precisava para não desistir dos meus sonhos. Foi o primeiro leite de cabra envasado que comercializei ao longo de 14 anos. O beneficiamento do leite despertou a vontade de fazer outros derivados, como queijos, doces e iogurtes.”

Com foco na qualidade, Karine e André participaram de diversos eventos promovidos pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES. “Foram cursos relacionados à produção de queijos, queijos finos e, em janeiro de 2020, fizemos o treinamento do piloto de Derivados do Leite de Cabra, com a instrutora Aline Machado em Santo Antônio do Aventureiro”. Com as técnicas que aprenderam, o casal elaborou um mix de queijos formado pelo Gran Caprino, frescal de cabra, Boursin, Chancliche, doce de leite e iogurtes

Formalização

Desde março de 2020, eles são atendidos pelo ATeG Agroindústria, que reúne produtores dos municípios de Belmiro Braga, Mar de Espanha, Chiador, Maripá, Rochedo, Leopoldina, Além Paraíba, Cataguases, São João Nepomuceno, Santo Antônio do Aventureiro, Pequeri, Juiz de Fora e Bicas. No total, são 20 agroindústrias artesanais de queijo.

Karine, André e a filha, Zoe

“Estamos nos adaptando para formalizar a atividade e distribuir de forma legalizada nossos produtos. Trabalhar com a própria matéria-prima, tomando os cuidados necessários desde a ordenha até o processamento, com amor e tecnologia, faz toda a diferença na qualidade e no sabor dos produtos”, destacou Karine.

O ATeG é desenvolvido pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES e o Sindicato dos Produtores Rurais de Mar de Espanha. “Quase 80% dos produtores rurais do país não recebem assistência técnica, o que reforça a importância do programa. Focamos na pessoa, no lucro e não apenas no aumento da produção. Além disso, trabalhamos inovação, sucessão familiar e comercialização”, explicou a técnica Aline Machado.

Outros produtos fabricados na propriedade são os defumados. Foi André quem fez o curso, ministrado pelo instrutor Hudsson Costa Joviano Aquino. “Batizamos de Fumeiro São Bento. Nossa ideia é focar na produção sem aditivos e conservantes, que atenderão um público cada dia mais preocupado com a saúde alimentar e qualidade de vida”, afirmou Karine.

Turismo Rural

Karine também integra o grupo do Programa Agente de Turismo Rural, em uma parceria do Sistema FAEMG/SENAR/INAES e o Sindicato dos Produtores Rurais de Argirita. Segundo a instrutora Fernanda Silva, o programa visa a valorizar atrativos naturais, culturais, atividades produtivas, fazendas antigas, transformando tudo isso em uma nova alternativa de renda para os moradores locais.

A meta de Karine é abrir a propriedade para visitação. “O nome do projeto é Café no Sítio. Os turistas poderão desfrutar de um belo café da manhã, servido com comidas regionais e produtos fabricados por nós. Ao pé de uma figueira centenária, pretendemos trabalhar com o turismo pedagógico, falando sobre temas relacionados aos animais e à natureza”. Também serão oferecidos passeios a cavalo; cachoeira; trilhas na mata Cafundó; visitação ao Museu São Bento, que conta a história da propriedade e dos trabalhadores que por lá passaram; e acompanhamento da rotina com os animais.

Artesanato

Ao mesmo tempo em que se capacita e faz seu negócio crescer, Karine contou que tem mobilizado mulheres da Comunidade dos Coelhos, onde a propriedade está inserida. A intenção é oferecer qualificação por meio do artesanato. Para isso, foi solicitado um curso de patchwork para ensinar a técnica de artesanato em retalhos.

“Transformar o lugar onde nasci e as pessoas ao redor e proporcionar qualidade de vida e aprendizagem a todos aqueles que admiram o meio rural, como eu, faz parte dos meus sonhos. Em todo esse processo, sou muito grata ao Sistema FAEMG/SENAR/INAES. Aos instrutores, meu respeito e reconhecimento, e também à minha filha Zoe, minha esperança de trilhar meus caminhos nesta terra, fruto do trabalho de muitas gerações”.