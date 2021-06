Com ATeG Balde Cheio, produção de leite aumenta 365%

Um ano após o início do Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) Balde Cheio, oferecida pelo Sistema FAEMG/SENAR/INAES, o produtor Gilberto Caetano de Freitas percebeu que investir na pecuária de leite é um bom negócio. A produção diária na Fazenda Badajós, em Uberaba, passou de 117 litros para 427 litros, em média, ou seja, um aumento de 365%, mantendo a mesma quantidade de cabeças de gado.

Em maio de 2020, o foco do produtor era a pecuária de corte, avicultura e lavoura de soja, com parte da propriedade de 23 alqueires arrendada para cana-de-açúcar. “Investia pouco no leite, ficava entre 100 e 200 litros, no máximo, por dia”.

Técnico Antônio, com o produtor Gilberto e o seu filho Victor, em uma das visitas antes da obrigatoriedade do uso de máscara

O incentivo para incrementar a produção partiu do filho, Victor Côrtes Freitas, de 24 anos. Há um ano, quando se formou em Agronegócio, ele passou a se dedicar mais à propriedade. “Vi que o leite era uma oportunidade, que estava mal aproveitada e com baixa eficiência, mas que tinha potencial para crescer. A assistência foi fundamental neste processo, pois trouxe informação e o estímulo que precisávamos para fazer o serviço necessário. O objetivo é continuar investindo no negócio”, explicou Victor.

Gilberto lembra que a iniciativa do filho coincidiu com a chegada do ATeG Balde Cheio e também com a adesão da propriedade ao Grupo Puro Leite, que promove a venda conjunta para um laticínio da cidade. “Com esse grupo e a orientação do programa, estamos nos mantendo no leite com lucratividade”.

O zootecnista e técnico de campo Antônio Luiz de Andrade Filho, destaca que a seleção do rebanho, com a substituição do gado mais velho e fraco, foi fundamental para os resultados. “Também fizemos ajuste de dieta, divisão de lote e manejo de ordenha. Com essas mudanças, a produção do rebanho melhorou, saímos de 11,9 para 16,3 litros por animal/dia, em média”.

Na avaliação do produtor Gilberto, o programa ganha nota 10. “Destaco a motivação, o conhecimento, as inovações que foram apresentadas, principalmente com relação ao balanceamento nutricional, e toda a disponibilidade do técnico em suas visitas”.