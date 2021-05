Com ATeG, produtores fazem compra coletiva de 45t de suplementos

Os atendidos pelo Programa de Assistência Técnica e Gerencial (ATeG) na pecuária de corte, na regional de Araçuaí, participaram da compra coletiva de 45 toneladas de suplemento animal. De acordo com o técnico de campo Galvão Rodrigues, a região de Almenara passa por desafios particulares, como a falta de chuva, e já detectava consequências diretas na alimentação do rebanho, que também sofre pela instabilidade dos insumos no mercado.

“A ideia da compra coletiva surgiu com o objetivo de proporcionar qualidade à suplementação animal e garantir economia. O suplemento vendido na loja encarece o produto de 30 a 40%. Em virtude do hábito de compra individual, as compras ficavam oneradas também pelo frete e pouco volume comprado”, explicou.

A compra coletiva diminui o investimento fica mais barato, facilita a logística e garante matéria prima ao produtor. “A gente acaba se resguardando um pouco para não sofrer a falta de itens no mercado. Comprar em maior quantidade diminui as chances de passar transtornos pela alta nos preços de insumos, como já está acontecendo com o milho e o farelo de soja”.

Na primeira vez, participaram 25% dos atendidos do ATeG em Almenara. A produtora Daniela Gonçalves Cordeiro conta que, com a compra coletiva, houve economia e melhoria na qualidade dos produtos. “Achei muito positiva a iniciativa pois se trata de um custo significativo para o produtor rural. Sem mencionar o fato de que, dessa maneira, temos acesso a produtos de melhor qualidade, que irão impactar no desempenho do rebanho. Sem dúvida, um grande benefício para o produtor”.

O produtor Ubirajara Ferreira Souto ressaltou a economia e a oportunidade de trocar experiências com outros colegas. “Essa interação intermediada pelo ATeG foi ótima. É uma forma muito boa de fazer compras, pois reduz os preços e permite e interação entre os produtores. Discutimos tudo em conjunto e todos estamos satisfeitos”, afirmou. O gerente regional do Sistema FAEMG/SENAR/INAES em Araçuaí, Luiz Rodolfo Antunes Quaresma, ficou satisfeito com o resultado do grupo. “Mostra coesão, entendimento do trabalho em equipe e qualificação do técnico do ATeG, que gerou comunicação entre os produtores. Um dos pontos que vejo como sinal de sucesso em uma turma de ATeG é quando os produtores conseguem se unir e comprar de forma planejada e eficiente”.