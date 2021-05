Com cinco CEIC’s entregues, gestão Pinheiro trabalha na ampliação de mais sete unidades por Cuiabá até 2021

Mais um Centro Educacional Infantil Cuiabano foi entregue na manhã desta quarta-feira (20). Esta é a quinta unidade do projeto criado na gestão Emanuel Pinheiro para suprir a necessidade de aumentar a oferta de vagas na educação infantil. Com capacidade para atender 120 crianças de 0 a 3 anos e 11 meses, o novo prédio está localizado no bairro Parque Geórgia, região sul de Cuiabá, que aguardava pela ampliação de vagas para esta faixa etária há 20 anos.

O Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC), criação genuinamente cuiabana e da gestão Emanuel Pinheiro, tem uma organização diferenciada das salas de atividades e espaços externos em relação às creches. Essa disposição possibilita que as crianças tenham acesso a múltiplos espaços que fortalecem as práticas pedagógicas focadas na construção de aprendizagens e do desenvolvimento cognitivo, físico e sócio emocional.

“O CEIC, se forem buscar vão ver que não tem em nenhum lugar do país, é exclusivo e genuinamente cuiabano, fruto da gestão Emanuel Pinheiro para ampliar oferta em vagas no município, porque a demanda é muito grande. Nós que estamos desafiando a nós mesmos, com um trabalho pedagógico extraordinário. Conseguimos ampliar as vagas e dar perspectiva as mães trabalhadoras, que precisam trabalhar, buscar seu sustento nesse momento de pandemia e ter a certeza que o seu patrimônio, sua maior riqueza estará tutelada pela rede municipal de ensino. Esse é o compromisso da gestão”, disse o prefeito Emanuel Pinheiro.

Na ocasião, a secretária de Educação, Edilene Machado anunciou que mais sete creches serão ampliadas e se tornarão CEIC’s até o fim de 2021, buscando concluir a gestão em 2024 com 20 unidades entregues.

“Estamos entregando o quinto CEIC, projeto criado na gestão Emanuel Pinheiro que ampliamos e melhoramos o espaço físico. Hoje ainda temos 49 creches e temos sete para CEIC. Já ampliamos em mais de duas mil as vagas para educação infantil durante a primeira gestão e estamos trabalhando para ampliar ainda mais. O foco é atender as crianças menores com respeito e qualidade e estamos cumprindo a missão dada pelo prefeito”, disse a secretária Edilene Machado.

Moradora do bairro há 23 anos e presidente eleita em segundo mandato, dona Fátima Ferreira de Almeida recorda uma visita de Emanuel ao bairro antes da pandemia, em que o gestor esteve com os moradores comendo um pastel e escutando as demandas da comunidade. Hoje, ela comemora a conquista do CEIC como mãe, cidadã e presidente de bairro.

“Quando a gente sentiu uma necessidade de ter uma creche no bairro minha filha tinha 6 meses, hoje ela tem 21 anos. Não ficou pra minha filha, mas vai ficar para os moradores que eu represento e vai suprir muito as necessidades das mães da região e um dia para os meus netos também, quem sabe. É um sonho isso aqui, a gente sempre lutou para ver as famílias daqui com uma qualidade de vida melhor e essa unidade significa isso para quem mora aqui”, disse a presidente Fátima Almeida.

CEIC José Gabriel da Costa

Esta é a quinta unidade do Centro Educacional Infantil Cuiabano (CEIC) entregue pela gestão Emanuel Pinheiro, A unidade com 105 vagas vai atender a Educação Infantil, do Berçário ao Jardim II, crianças/estudantes na faixa etária de zero a 3 anos e 11 meses de idade. O modelo de transformação de unidades em CEIC’s funciona da seguinte forma: as antigas creches passam por uma reforma geral e ampliação e se transformam em CEIC, com um custo menor em relação às obras.

No prédio em que a CEIC se encontra funcionava uma associação beneficente chamada Casa da União Santa Luzia, pertencente ao Centro Espírita Beneficente União do Vegetal. A realização da CEIC aconteceu por meio de um contrato de concessão por 5 anos, entre Prefeitura de Cuiabá e instituição, que pode ser prorrogado por mais 5 anos.

A obra de ampliação da estrutura física contou com troca de parte da cobertura, forro, novas instalações elétricas, piso granilite, construção de duas novas salas de atividades, construção de bloco contendo os sanitários e a lavanderia, construção do parquinho, cercamento externo e interno no parquinho, novo sanitário PcD, pintura geral e revestimentos cerâmicos, construção do pórtico e passarela de acesso, comunicação visual, novo padrão de energia, sistema de tratamento de esgoto, reservatórios de água, abrigos de gás e de lixo, pintura e recuperação do passeio público adjacente à edificação, guarda-corpos e corrimãos.

A unidade de educação infantil foi batizada com o nome de José Gabriel da Costa, criador de uma entidade beneficente, da qual a Associação Beneficente Casa da União Santa Luzia, instituição que cedeu o local para instalação do CEIC representa apenas uma parcela pequena.

“Para nós é uma honra recebê-los nesse momento, quero repetir as palavras de Jesus “deixai vir a mim as criancinhas”, que esse seja um espaço singelo, mas de acolhimento para aqueles que esperaram tanto tempo, que a gente possa continuar contribuindo com a Prefeitura pela construção de uma cidade mais sustentável. Este CEIC recebe o nome de uma pessoa que tem uma obra de beneficência muito bela. Que possamos fortalecer essa relação com a administração municipal”, disse Carlos Teodoro Irigaray, membro da diretoria da União do Vegetal, procurador do Estado e professor da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

Estiveram presentes na cerimônia de entrega da nova unidade educacional infantil o vice-prefeito José Roberto Stopa, a secretária-adjunta de Educação, Débora Marques, os vereadores Cesinha Nascimento e Lino Pinheiro.

Centros Educacionais Infantis Cuiabanos (CEIC’s) já entregues pela gestão Emanuel Pinheiro:

28/05/2019 – CEIC Silva Freire – 100 vagas

26/08/2019 – CEIC Mariana Fernandes Macedo – 117 vagas

13/08/2020 – CEIC Rosângela Campos – 120 vagas

30/04/2021 – CEIC Profª. Monserat Ismênia de Moraes Borges – 150 vagas

TOTAL: 487 NOVAS VAGAS