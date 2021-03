Com colaboração da comunidade, escola ganha pintura e calçada

A Escola Estadual Coronel Jerônimo Gomes da Silva, em Araguaiana, está renovada. A mudança ocorre com a união de forças com a comunidade. Com recursos dos governos federal e estadual, a direção da unidade adquiriu parte do material necessário. Houve também doações e a mão de obra sem custo de voluntários.

Os trabalhados são feitos aos poucos. Iniciaram em 2019 e, para este ano, o diretor Wellyngton Rocha Figueira destaca que vai solicitar à Secretaria de Estado de Educação (Seduc) recursos descentralizados, que podem chegar a R$ 33 mil, para arrumar o telhado. Daí sim, o prédio estará em ótimas condições para receber os alunos quando a pandemia acabar.

“O resultado é o melhor possível”, comemora o gestor, destacando que a escola ganhou uma pintura completa, foi construída calçada em todo o seu entorno e o pomar ganhou uma grade de proteção.

Wellyngton explica que é gestor desde 2019 e dentro de seu plano de trabalho estava dar uma repaginada no prédio da escola. Para isso, contou com a ajuda do próprio pai que é pedreiro e foi até a cidade colaborar como amigo da escola.

Com a pandemia e aulas presenciais suspensas, o gestor resolveu montar um plano de melhorias para a unidade escolar. Com o recurso do PDDE federal, foram adquiridas tintas no valor de R$ 1.236,00. A quantidade, no entanto, não foi suficiente. Outra verba federal específica foi usada para a acessibilidade do prédio escolar.

“Meu pai se prontificou a sair de Montes Claros de Goiás e fazer a manutenção gratuitamente para a escola. O dinheiro que seria gasto com mão de obra foi utilizado para a compra de mais tinta”, destaca o gestor.

Wellyngton juntou o dinheiro com o recurso do PPP estadual – cerca de R$ 4.500 usados em reformas – para fazer a calçada. Utilizou também mais R$ 5 mil para a compra de materiais usados no calçamento.

A colaboração não foi só do próprio pai. Professores aposentados e amigos da escola ajudaram na compra de mais tinta e outros materiais. Foram 137 sacos de cimento doados, 10 deles pela Assessoria Pedagógica de Barra do Garças.

“Foi um sonho. E um sonho não se realiza sozinho. Foi uma união de todos os profissionais da educação e dos colaboradores. Isso mesmo durante a pandemia”, assinala.