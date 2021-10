Com emenda de Botelho, Parque dos Dinossauros se torna atração em VG

Foto: MAURICIO BARBANT / ALMT

O Centro Ecológico de Recreação e Lazer Parque Bernardo Berneck de Várzea Grande se tornou um grande atrativo para os visitantes interessados em conhecer mais sobre a história dos dinossauros. A exposição “Vale dos Dinossauros” tem 11 réplicas das mais importantes espécies de dinossauros encontradas pela arqueologia mundial e está aberta ao público até o próximo dia 28, no Parque Berneck.

Com entrada gratuita, o passeio se torna uma surpreendente aula de campo para estudantes que se deparam com as espécies: dinossauro chapadense (Pycnonemassaurus nevese), encontrado na região de Chapada dos Guimarães e o Uberabatitan Ribeiror, o maior dinossauro do Brasil descoberto em Minas Gerais.

Escolas interessadas devem fazer agendamento para a visita guiada e conhecer o projeto que contou com o apoio do deputado Eduardo Botelho (DEM), primeiro-secretário da Assembleia Legislativa. Ele destinou emenda de R$ 200 mil para ajudar na execução do Vale dos Dinossauros, que oferece lazer e entretenimento à população. Numa iniciativa das secretarias municipais de Educação, Cultura, Esportes e Lazer – SMECEL e Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural Sustentável – SMADRS, conta também com parceria do governo do Estado, da Assembleia Legislativa e criação do Instituto Mato-Grossense de Desenvolvimento Humano – IMTDH.

“Nosso intuito foi de movimentar o comércio e o turismo, especialmente, para os ambulantes que sofreram mais na pandemia, e agora podem vender seus produtos e o resultado está sendo positivo, a visitação está sendo maravilhosa, com público grande e as pessoas trabalhando fomentando o comércio, um fator importante. Nosso intuito também de valorizar a história e o aprendizado”, disse o deputado.

A exposição Vale dos Dinossauros está aberta ao público todos os dias, das 17h30 às 19h00 e no sábado, domingo e feriados das 07h30 às 19h00. A aula de campo é sucesso entre os alunos, conforme ressaltou a professora Marcília Araújo de Lima. “Estamos recebendo alunos do município, das redes pública e particular, a empolgação é muito grande por parte deles. Essa empolgação vem desde a educação infantil aos pré-adolescentes. Recebemos hoje os alunos do colégio Tiradentes e estão muito animados, vivenciam este momento através da nossa fala, está sendo muito prazeroso. A aceitação é muito grande. Percebo através das visitas que é bem elogiado. Vêm pessoas de todo o estado”.

Juciney Siqueira, técnica da educação ambiental em Várzea Grande, disse que desde a inauguração do parque em dezembro do ano passado, muitos projetos inovadores estão em andamento.

“Esse projeto dos Dinossauros foi uma parceria com o estado. Também emenda do deputado Eduardo Botelho, que está sempre ajudando Várzea Grande. As escolas estão vivenciando momentos da história como se fossem reais os dinossauros. Trabalhamos também a questão ambiental, conscientização. Já tivemos Semana da Árvore, Semana da Água e agora o projeto Descoberta dos Dinossauros e a Semana do Lixo Zero, com caminhada ecológica que sai do parque se segue para o bairro Santa Isabel, fazendo a limpeza no entorno do parque e conscientizando sobre a importância da preservação do meio ambiente”.

A autônoma Ranieri de Almeida Silva Oliveira levou o filho João Pedro, 7 anos, para apreciar a exposição. “Ele viu as imagens na tv e ficou pedindo para vir aqui conhecer”. “Até trouxe meus brinquedos. Foi legal”, disse João Pedro.

Os primos Arthur Nascimento e Pedro Miguel ficaram impressionados com os dinossauros que se movimentam e emitem sons. “É muito legal e deveria ter em Cuiabá também. Foi incrível, brincamos bastante”, comemoraram.