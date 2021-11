Com músicas de “sofrência”, Marília Mendonça inovou no sertanejo

A cantora e compositora Marília Mendonça, nascida na cidade de Cristianópolis e criada em Goiânia, morreu hoje (5) à tarde, quando se deslocava de avião para a cidade de Caratinga (MG), onde faria um show hoje à noite. Todas as outras quatro pessoas que estavam no avião com a artista também morreram na hora.

Marília Mendonça teve seu primeiro contato com a música por meio da igreja e começou a compor aos 12 anos, passando a compor canções para vários cantores, e se tornou procurada pelo meio, com várias composições para os principais destaques da música sertaneja como Minha Herança (gravada por João Neto & Frederico), Muito Gelo, Pouco Whisky (Wesley Safadão), Até Você Voltar, Cuida Bem Dela , Flor e o Beija-Flor(Henrique & Juliano), Ser Humano ou um Anjo (Matheus & Kauan), Calma (Jorge & Mateus) e É Com Ela Que Eu Estou (Cristiano Araújo). Outros artistas também gravaram suas canções como Luccas Luco, Maiara e Maraísa, Matheus e Kauan, César Menotti e Fabiano.

Foi só em 2015, aos 20 anos, que Marília decidiu seguir a carreira de cantora. Ela começou participando das músicas A Flor e o Beija-Flor e Impasse, ambas da dupla sertaneja Henrique e Juliano. Já no ano seguinte lançou o seu primeiro álbum: Marília Mendonça: Ao Vivo. Não demorou muito para que algumas músicas figurassem entre as mais tocadas do país, como Sentimento Louco e Infiel.

Naquele ano, a música Infiel se tornou a quinta canção mais executada nas rádios brasileiras. Com o reconhecimento nacional, Marília lançou um novo álbum acústico, intitulado Agora É Que São Elas, com faixas antigas e o single inédito Eu Sei de Cor.

O seu sucesso foi meteórico, principalmente por cantar músicas que falam de amor, traição, e dor de cotovelo. Não demorou muito para a cantora ser coroada a “Rainha da Sofrência”, referência direta ao tom dramático de suas músicas. A artista logo se tornou uma das mais requisitadas para shows e festas em todo o Brasil.

Com a abertura para shows após mais de um ano da pandemia da covid-19, a artista retomou a turnê em março e estava com a agenda repleta até o final do ano.

Em maio de 2019 a cantora confirmou que estava se relacionando há cinco meses com o também cantor sertanejo, Murilo Huff. Meses depois, ela anunciou que estava grávida do primeiro filho com o cantor. Léo nasceu no dia 16 de dezembro de 2019.