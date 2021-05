Com novo viaduto, prefeito ‘acaba’ com um dos maiores gargalos na mobilidade urbana de Cuiabá

O novo viaduto Murilo Domingos, inaugurado na noite desta segunda-feira (10), pelo prefeito Emanuel Pinheiro, vai desafogar o trânsito e acabar com um dos maiores gargalos na mobilidade urbana na Capital. Motoristas que precisam passar pela Avenida Beira Rio, tanto para quem vem de Várzea Grande, sentido a Cuiabá – e vice e versa. Todas as vias no entorno do viaduto foram recapeadas e devidamente sinalizadas, totalizando uma média de 600 metros de pavimentos. As vias de acesso são as avenidas Tancredo Neves ou a ponte Sérgio Motta.

A construção do viaduto foi coordenada pela Secretaria de Obras Públicas do município, que contou com a parceria da Secretaria de Mobilidade Urbana (Semob) nas ações voltadas para o trânsito durante a execução dos trabalhos.

“A nossa gestão está pautada na transformação da cidade, com um trânsito mais humanizado, com uma boa mobilidade urbana e que facilite a vida dos motoristas, ciclistas, motociclistas e pedestres. Esse era um trecho que congestionou muito. Para quem passa pela avenida Beira Rio vai sentir os grandes benefícios”, explica o prefeito.

Esse já é o segundo viaduto, sendo o primeiro construído na Avenida das Torres e entregue no primeiro mandato.

“As pessoas que estão no trânsito todos os dias e que precisam fazer esse trajeto entre as duas cidades, Cuiabá/Várzea Grande vão perceber a diferença. Essa é uma região com grande fluxo nos três turnos, manhã, tarde e noite. É mais um projeto idealizado na gestão Emanuel Pinheiro que se tornou realidade. Sabemos que ainda existem alguns gargalos, mas o nosso prefeito está empenhado para melhorar”, declarou o secretário de Mobilidade Urbana, Juarez Samaniego.

O viaduto é batizado de Murilo Domingos em homenagem ao ex-prefeito de Várzea Grande e ex-deputado federal por Mato Grosso, falecido aos 78 anos. Além da atuação política e comercial, exerceu um papel fundamental no campo ambiental. Murilo foi uma das primeiras lideranças políticas a levantar discussões e promover ações concretas de preservação do Rio Cuiabá.

“Essa importante obra entregue na nossa gestão vai servir de legado na história de Cuiabá. O trabalho continua, não podemos parar. Temos que preparar Cuiabá para o futuro”, finalizou Pinheiro.