Com o apoio de parceiros 9º BPM é reformado, ampliando capacidade operacional

Prefeitos dos municípios da região do Araguaia, em Mato Grosso, comemoraram o compromisso firmado pelo governador Mauro Mendes de investir em infraestrutura rodoviária na região e que está sendo cumprido com a realização de várias obras de pavimentação e pontes.

Para eles, a região já não merece mais ser conhecida como Vale dos Esquecidos, mas, sim, Vale dos Realizados, com a expectativa de conclusão de obras ainda em 2021 dada pelo secretário de Estado de Infraestrutura e Logística, Marcelo de Oliveira, durante a vistoria de obras na região.

Estão sendo realizadas nove obras de infraestrutura na MT-100, sendo a construção de cinco pontes de concreto sobre os Córregos Pitomba, Sete Voltas e Ouro Fino, além do Rio Claro e Rio Tinhoso. Também está em andamento a pavimentação, restauração e revitalização em 164,6 quilômetros de extensão da rodovia. As obras são executadas nos municípios de Araguainha, Ponte Branca, Ribeirãozinho, Torixoréu, Pontal do Araguaia, Barra do Garças e Cocalinho.

Segundo Chiquinho, prefeito de Araguainha, município menos populoso de Mato Grosso, a atual gestão do Governo do Estado está promovendo uma verdadeira revolução na cidade e em toda a região, que há décadas esperava pela atenção e pelo comprometimento da gestão pública com o Araguaia.

“Era um desejo de muitos e muitos anos. Tenho 46 anos e desde criança ouvimos essa promessa de conclusão de obras. Agora vamos ver com fé em Deus a conclusão dessa obra que vai melhorar muito para o nosso povo e nossa região. Essa obra traz promessa de investimentos, pois os produtores não tinham a confiança de produzir e não ter como escoar. Agora eles vão apostar na nossa cidade. Fico feliz, pois estão acreditando nessa administração. A nossa expectativa é grande demais. Temos terra fértil para produzir, só faltava o asfalto, que já está chegando”, disse.

Para o prefeito de Ribeirãzinho, Ronivon Parreira, que “desde menino” espera pelo asfalto da MT-100, essas obras representam uma “virada de página”. A rodovia considerada uma rota estruturante na região do Araguaia, já que interliga os municípios do Vale do Araguaia ao Sul de Mato Grosso, sendo muito utilizada para o escoamento de grande parte da produção agrícola. “Vejo que essa gestão não mede esforços para ajudar essa região – e que vai trazer muito resultado para nossa população”, disse.

O prefeito de Pontal do Araguaia, Adelcino Francisco, lembrou-se das dificuldades da região sem o investimento em infraestrutura, pois era quase impossível o trânsito de veículos pesados e escoamento da produção de toda região, que tem vocação para a extração de calcário e agronegócio. A expectativa agora é de muitas realizações.

“Quando eu assumi, eu vi a situação e pensei ‘vou embora, não dou conta’. Mas depois que comecei a ir a Cuiabá e ver o quanto o governo é sério e estava comprometido, mudei de pensamento. Tive a oportunidade de participar de uma reunião em Água Boa com o secretário, onde eu vi que o secretário, além de ser técnico, é sério e correto nas coisas. O que o governo prometeu está sendo cumprido. Como produtor e gestor, estamos muito contentes. O nosso município vai crescer muito”, afirmou.

Ainda segundo o prefeito Adelcino, o compromisso do governo de executar, fiscalizar e cobrar a realização das obras com qualidade demonstra que se trata de um governo sério, comprometido com a região e, principalmente, com as pessoas que precisam de mais qualidade de vida, com a chegada do asfalto.

“A prova de que não é bagunçado está aí. O secretário se deslocando do seu gabinete para vir vistoriar as obras, para ver se as empresas estão fazendo corretamente e da melhor forma. Tenho certeza de que o governo é sério e nós ficamos motivados. Todos os produtores do Vale do Araguaia serão beneficiados com essa estrutura que o Governo está mandando para essa região”, afirmou Adelcino.

Para o prefeito de Barra do Garças, Adilson Gonçalves, a postura da atual gestão do Governo do Estado é bem diferente de anos anteriores, quando as promessas de investimento na região não saíam do papel.

“Para a gente é motivo de alegria, pois vai ao encontro do que esperamos: obras de qualidade. Contratar, pagar e receber obra de qualidade. E é isso que o Governo de Mato Grosso está fazendo. Estou aqui na região há 23 anos e toda vida, infelizmente, nós fomos esquecidos por algumas gestões. E agora estamos muito felizes em saber que o governo Mauro Mendes tem mostrado a cara e, dentro da possibilidade, tem nos ajudado muito”, disse o prefeito de Barra do Garças.