Com obras de todas as áreas, Emanuel Pinheiro garante merecido valor a região do Coxipó da Ponte

O prefeito Emanuel Pinheiro entrega neste domingo (06), às 9h, mais um espaço de lazer para a população cuiabana. Desta vez, o chefe do Executivo municipal irá inaugurar a nova praça pública José Carlos de Figueiredo, do bairro CPA III, situada na Avenida Ema, no setor II. O ato será realizado seguindo os protocolos de biossegurança para prevenção da Covid-19.

A área é historicamente utilizada pelos moradores da região, mas há muitos não recebia melhorias, impossibilitando que a população desfrutasse por completo do equipamento comunitário. Agora, por meio do trabalho da Empresa Cuiabana de Zeladoria e Serviços Urbanos (Limpurb), o local foi totalmente requalificado.

No local, foram executados os trabalhos de limpeza completa do espaço, instalação de iluminação de LED, construção de pista de caminhada, jardinagem e paisagismo, além da colocação de bancos e lixeiras. Seguindo todas as normas de acessibilidade, a praça conta ainda com academia ao ar livre e playground.

Além disso, a praça possui uma campo de futebol society e uma quadra de areia, ambos com alambrado e iluminação que garante a prática esportiva, tanto durante o dia quanto no período noturno, com conforto e segurança. A entrega do espaço faz parte do planejamento do prefeito Emanuel Pinheiro de ampliar o número de áreas públicas de lazer na Capital.

Esse projeto vem sendo realizado desde o ano de 2017 por Emanuel e já resultou em mais de 120 praças entregues, somado com dois novos parques públicos. Levando em consideração somente o ano de 2021, a praça do CPA III é o sétimo equipamento de lazer inaugurado pelo prefeito em seu novo mandato.

Soma-se ao espaço entregue no CPA III, a criação do monumento da Mesa da Intelectualidade Cuiabá, em frente à Praça 8 de Abril, a revitalização da histórica Praça do Cai Cai, e também as construções das praças nos bairros Dom Aquino, Village Flamboyant, Jardim Industriário e Residencial Avelino de Lima Barros.

SERVIÇO

Assunto: Entrega de novo espaço de lazer

Local: Avenida Ema, CPA III, setor II

Horário: 9h

Data: 06 de junho, domingo