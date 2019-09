Com parcerias, unidade prisional leva qualificação profissional a reeducandos

A Polícia Militar iniciará nesta segunda-feira (16.09) o 6º Curso de Policiamento Montado. A aula inaugural da instrução promovida pelo Regimento de Policiamento Montado (RPMon) será às 16h30, no auditório do Comando Geral da PM, em Cuiabá.

A aula inaugural contará com as palestra do Comandante de Missões Especiais da Polícia Militar do Distrito Federal, coronel Fernando D’ Austria Caravellas Filho, comandante do Comando de Missões Especiais da PMDF.

O curso tem como objetivo capacitar e aperfeiçoar policiais militares por meio de conhecimentos técnicos, táticos e meios diferenciados de força para atuar em ocorrências em que são constatadas grave perturbação da ordem.

Vinte e cinco policiais participarão do curso com duração de sete semanas. A especialização exigirá preparo dos participantes quanto ao uso de equinos e seus equipamentos de forma correta e adequada para cada situação especifica que necessita da intervenção dos policiais da cavalaria. O curso está previsto para encerrar no dia 01 de Novembro.

O RPMon é uma tropa montada qualificada e habilitada para as possíveis demandas que possam exigir a atuação do uso de tropa de policiamento ostensivo e operações de controle de distúrbios.

Serviço

Aula inaugural do 6º Curso de Policiamento Montado

Data: 16/09/2019

Horário: 16hs30

Local: Auditório do Quartel – Geral da PM, no Bairro Novo Paraíso, Cuiabá.