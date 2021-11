Com resultado orçamentária positivo, Contas de União do Sul, Tabaporã e Nova Nazaré têm parecer favorável

Tony Ribeiro/TCE-MT

Com resultado positivo na execução orçamentária, os municípios de União do Sul, Tabaporã e Nova Nazaré receberam parecer prévio favorável à aprovação das contas anuais de governo, do Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso (TCE-MT). Apreciados durante a sessão extraordinária de quinta-feira (4), os processos dizem respeito ao exercício de 2020.

Na ocasião, o conselheiro-relator das contas, José Carlos Novelli, apontou que as prefeituras de União do Sul e Tabaporã respeitaram os limites constitucionais e legais relacionados aos investimentos nas políticas públicas de saúde e educação, assim como nos repasses ao Poder Legislativo e despesas com pessoal do Poder Executivo.

A gestão de Nova Nazaré, contudo, investiu a porcentagem de 24,45% na área de educação, número abaixo do índice de 25% previsto na legislação, configurando irregularidade de natureza gravíssima. Sobre este tópico, o conselheiro levou em consideração as dificuldades singulares enfrentadas durante o ano de 2020, com a suspensão das aulas presenciais em razão da pandemia de Covid 19.

“Assim, em alinhamento com decisões já proferidas pelos Tribunais de Contas de Santa Catarina e do Paraná, e, tendo em vista que o percentual não aplicado foi inferior a 1%, acolhi a manifestação ministerial e concluí pelo afastamento da irregularidade com expedição de determinação”, explicou José Carlos Novelli.

Com relação à União do Sul, destacou que, além de ter atingido resultado consolidado positivo na execução orçamentária, o município também apresentou boa capacidade para honrar com seus compromissos de curto prazo, em decorrência de superávit. “Além disso, não foram encontradas irregularidades no recebimento e aplicação dos recursos necessários ao combate a pandemia de Covid19”, disse.

Sobre Tabaporã, apontou que não foram detectadas inconsistências relacionadas às regras de final de mandato, capituladas na Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). “Não há prejuízo de posteriores verificações à condicionante do inciso segundo do artigo 21, visto não haver condicionamento técnico acerca de aumento de despesas com pessoal expedidos nos últimos 180 dias de gestão”, afirmou o conselheiro.

Sobre as irregularidades mantidas nos autos, avaliou que elas não comprometeram a gestão fiscal dos municípios ou a execução orçamentária, financeira e patrimonial, não tendo, portanto, força para conduzir a emissão de juízo reprobatório. Deste modo, acolheu os pareceres do Ministério Público de Contas (MPC) e votou pela emissão de recomendações e determinações às atuais gestões. O voto foi aprovado por unanimidade.

