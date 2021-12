Combate à violência contra mulher resulta em 3.541 inquéritos policiais instaurados na Capital

O Centro Estadual de Odontologia para Pacientes Especiais (Ceope), administrado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES-MT), fechou o ano de 2021 com 6.140 procedimentos realizados, em 1.254 atendimentos. Foram atendidos pacientes com paralisia cerebral e outras patologias que têm como características movimentos involuntários e necessitam de contenção física.

O Ceope conta com cinco consultórios odontológicos e uma equipe multiprofissional composta por cirurgião-dentista, assistente social, enfermeiro, fisioterapeuta, técnico em saúde bucal e técnico de enfermagem. As demandas mais recorrentes vieram da Capital, com 653 atendimentos, e de Várzea Grande, com 105 atendimentos. Os demais serviços foram realizados em pacientes de diversos municípios do interior de Mato Grosso.

Em parceria com o Hospital Estadual Santa Casa, o Ceope também realizou atendimentos odontológicos sob sedação em âmbito hospitalar. A unidade atendeu 25 pacientes no período de julho a dezembro de 2021; e trabalha no agendamento de novos pacientes. Neste ano, o Ceope retomou o atendimento de visita domiciliar e atendeu 22 pacientes dos municípios de Cuiabá e Várzea Grande em tratamento de home care. De acordo com a diretoria da unidade, ainda está programado o retorno do serviço de prótese dentária.

Pacientes com microcefalia

O Ceope ainda desenvolve um projeto que visa contemplar crianças na faixa etária de 0 a 12 anos com microcefalia e que se encontram institucionalizadas no Centro Dia Casa de Helena e Mães Unidas pelo Amor. São ofertadas ações coletivas de promoção e prevenção da saúde bucal, bem como o atendimento odontológico especializado.

“Os pacientes com microcefalia são mais vulneráveis aos riscos de doenças bucais. Isso porque as dificuldades em desenvolver a parte motora fazem com que eles não tenham plena habilidade para realizar a higiene bucal diária, tornando-se totalmente dependentes dos outros. O Ceope está aberto a todos os municípios que apresentam dificuldades no atendimento a este público”, explica a diretoria geral do Ceope, Martha Maria Aquilino Pereira.

Atualmente, estão cadastrados 80 pacientes com diagnóstico de microcefalia no Ceope. O atendimento aos pacientes com microcefalia é feito por meio de agendamento pelos telefones: (65) 3641-5034 e 3641-0461. Para a primeira consulta, é necessário fazer o cadastrado e a entrevista junto ao Serviço Social.