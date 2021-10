Combate ao desmatamento ilegal de MT é destaque no evento Planet Explore 2021

O combate ao desmatamento ilegal na Amazônia com o auxílio do monitoramento por satélite de todo o território estadual foi a única iniciativa brasileira apresentada no evento internacional “Planet Explore 2021”, no último domingo e na segunda-feira (12 e 13.10). Os resultados ambientais alcançados foram destaque entre casos de sucesso apresentados a líderes mundiais.

“É uma grande satisfação, como gestora, poder falar um pouco do trabalho desenvolvido utilizando as imagens e toda a inteligência por trás dos satélites da Planet, com o apoio da SCCON, e dizer como esses resultados estão mudando a vida das pessoas e o cenário da política pública ambiental do Estado de Mato Grosso”, conta a secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren Lazzaretti.

Dados mostram que a secretaria aumentou a sua produtividade e eficiência nos gastos públicos com o início do uso do Sistema de Monitoramento por Satélites Planet, incorporada como solução tecnológica junto às empresas SCCON (Santiago & Cintra Consultoria), em 2019.

“O mais importante de tudo é que o órgão ambiental se tornou mais eficiente. O uso da tecnologia, somada ao grande empenho das nossas equipes no aprimoramento da gestão e nas ações de monitoramento e fiscalização, trouxeram a melhoria do órgão ambiental. Nós lutávamos, antes de ter a tecnologia, contra o desafio enorme de ter um estado com um território que equivale a três países da Europa, com uma estrutura pequena, seja para fiscalização ou para regularização ambiental”, afirma a gestora.

O serviço foi adquirido por meio do Programa REM Mato Grosso (do inglês, REDD para pioneiros), que é uma premiação ao governo estadual pelos resultados na redução do desmatamento nos últimos 10 anos.

Antes e depois do uso das imagens de satélite

“Nos tornamos o órgão estadual do Brasil com a maior eficiência em ação de fiscalização. Com isso também reduzimos o custo operacional. Conseguimos eliminar a onda crescente do desmatamento com a Planet no primeiro ano, e no segundo ano, estamos imprimindo resultados de redução do desmatamento”, avalia .

De agosto de 2020 a julho de 2021, houve a redução de 21,7% nos alertas de desmatamento, enquanto a média da Amazônia Legal é 4,3% de redução em comparação com o mesmo período do ano anterior. O dado oficial é do do Projeto de Monitoramento do Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Outro destaque, conforme a secretária, é que a Sema-MT ganhou escala na regularização dos imóveis rurais, ou seja, na implementação do código florestal. Mato Grosso é um dos Estados com maior índice de Cadastros Ambientais Rurais (CAR) analisados do país.

O licenciamento ambiental também ganhou eficiência. “Conseguimos, num momento em que era difícil ir in loco, substituir as visitas pelas imagens Planet que tem uma periodicidade importante para quem licencia, e uma resolução que permite visualizar de fato o que está acontecendo em campo”, complementa.

Os alertas elaborados cruzam informações com o banco de dados da Sema-MT, identificando a área e o proprietário. É enviado um e-mail automaticamente alertando esse possível infrator sobre a detecção. Ele é orientado a procurar o órgão ambiental para se justificar, ou parar a infração imediatamente.

Planet Explore 2021

A terceira conferência anual de usuários do Planet aconteceu de 12 a 13 de outubro de 2021 mostrou como os dados dos satélites Planet são aproveitados em todo o mundo. O evento contou com o uso da conexão global de iniciativas, histórias, líderes e instituições para o progresso. Saiba mais em: https://explore21.planet.com/ .